اليابان تخسر مركزها كثاني أكبر دولة دائنة في العالم لصالح الصين

تجاوزت الصين جارتها اليابان لتصبح ثاني أكبر دولة دائنة في العالم في 2025، رغم تسجيل اليابان رقما قياسيا جديدا في إجمالي الأصول الخارجية.

صافي الأصول الخارجية لليابان في نهاية 2025، ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3.5 تريليون دولار، وفق بيانات وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

رغم الزيادة، تجاوزت الصين هذا الإجمالي، بعدما ارتفع صافي أصولها الخارجية بوتيرة أسرع إلى 4 تريليونات دولار.

جاء هذا التحول بعد عام من فقدان اليابان موقعها كأكبر دولة دائنة في العالم لصالح ألمانيا للمرة الأولى في 34 عاما، التي ظلت في الصدارة العام الماضي عند 425 تريليون دولار.

تحول في ترتيب الدول الدائنة عالميا

يمثل صافي الأصول الأجنبية لأي بلد قيمة الأصول الخارجية التي يملكها المقيمون مطروحا منها الأصول المحلية التي يحتفظ بها الأجانب، بعد تعديلها وفق تقلبات العملة، ويعكس الرقم، على نطاق واسع، أرصدة الحساب الجاري التراكمية بمرور الوقت.

قالت الوزارة إن المراكز الأقوى لألمانيا والصين عكست فوائض أكبر في الحساب الجاري، مدعومة أساسا بالتجارة. وفي الوقت نفسه، يعكس النمو الأبطأ في صافي مركز الأصول الياباني أيضا ارتفاع قيمة الأصول المحلية التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب، خصوصا مع صعود أسعار الأسهم اليابانية وزيادة الالتزامات.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الأصول الخارجية لليابان ارتفعت 8.5% عن العام السابق إلى 1806 تريليونات ين، مدفوعة بزيادة استثمارات الشركات في الخارج، خصوصا في أمريكا وسويسرا.

قالت الوزارة إن قطاعات تشمل التمويل والتأمين، ومعدات النقل، والمعادن غير الحديدية، اجتذبت استثمارات يابانية كبيرة، وارتفعت الالتزامات 10.5% إلى 1244 تريليون ين، وفقا للوزارة، وصعد مؤشر "نيكاي" بنسبة 26% خلال 2025 إلى أكثر من 50 ألف نقطة.