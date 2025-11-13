الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
أعلنت الهند رصد 5 مليارات دولار لدعم القدرة التنافسية لصادراتها التي تأثرت بشكل كبير بالضرائب العالية المفروضة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عليها، ردا على شرائها النفط الروسي.

وقالت الحكومة عقب اجتماعها مساء الأربعاء: إن "دعما أولويا سيُقدّم للقطاعات الأكثر تضرراً من التصعيد العالمي في الرسوم الجمركية".

ومن المقرر أن تتولى لجنة درس "العوائق البنيوية أمام الصادرات" ونظام المساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على عمالة كبيرة وتصدّر منتجاتها للخارج.

نمو الاقتصاد الهندي

ويسجّل الاقتصاد الهندي، الخامس على مستوى العالم، نموا كبيرا وصل إلى 7.8 % بين أبريل ويونيو 2025 مدفوعا بزيادة الأنفاق العام وثقة المستهلكين.

لكن الضرائب الإضافية التي فرضها ترمب جعلت المحللين يتوقعون تباطؤا في النمو بما بين 0.6 و0.8 درجة في حال عدم وجود سياسات دعم.

وفي نهاية أغسطس، فرض ترمب رسوما جمركية 50% على كل البضائع الهندية، بهدف ثني نيودلهي عن شراء إمدادات من موسكو معتبرا أن هذه المشتريات تمول حرب روسيا في أوكرانيا.

