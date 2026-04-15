النحاس يمحو كل خسائر حرب إيران مع ترقب الأسواق لمحادثات السلام

واصل سعر النحاس صعوده، ماحياً الخسائر الناجمة عن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ أكثر من ستة أسابيع، إذ يترقب المتداولون آفاق مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع المعدن الصناعي بنسبة 0.8% في لندن يوم الأربعاء، ليتجاوز سعر الإغلاق البالغ 13343.50 دولار للطن المسجل في 27 فبراير، وهو اليوم الذي سبق بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

شهدت معظم المعادن الأساسية تقلبات حادة منذ اندلاع الصراع، إذ انخفضت الأسعار في البداية بسبب المخاوف من تأثير اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ النمو الاقتصادي.

عادت شهية المخاطرة إلى الأسواق بعد التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار الأسبوع الماضي، وتعزز هذا الاتجاه مع تقارير تشير إلى أن واشنطن وطهران تعملان على ترتيب جولة ثانية من المحادثات خلال الأيام المقبلة، إلى جانب مؤشرات على تحسن الطلب الصيني.

الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بآمال إنهاء الصراع في إيران

قال فان روي، المحلل في شركة "غويوان فيوتشرز" (Guoyuan Futures): "النحاس يعود من جديد، بدأ الأمر بإعادة بناء المخزونات في الصين، ثم تلاشت مخاوف التضخم وسط محادثات السلام.. لقد انتهت المرحلة الأسوأ".

كثفت المصانع الصينية مشترياتها بعد هبوط أسعار النحاس المحلية إلى ما دون 100 ألف يوان للطن في الأسابيع الأخيرة جراء الحرب، مما أدى إلى سحب كبير من المخزونات المحلية.

رغم الأثر الاقتصادي قصير المدى لأزمة الطاقة، فإن هذه الصدمة الحادة قد تكون مفيدة لنمو المعدن على المدى الطويل، مع توجه الاقتصادات نحو التحول إلى الاعتماد على الكهرباء (الكهربة)، بحسب هنري فان، المحلل "ترافيغورا غروب" (Trafigura Group)، خلال مؤتمر للصناعة في سانتياغو.

وقال: "كل الاتجاهات الكبرى التي كانت تدفع النحاس إلى الارتفاع ستصبح الآن أكثر قوة، إذ يوجد حافز أكبر من أي وقت مضى لتعزيز مسار الاعتماد على الكهرباء وتقليل تأثر استهلاك الطاقة بالصدمات الجيوسياسية".

أسعار النحاس اليوم.. علاوة سعرية قياسية

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة "كوميكس" بنيويورك لتسجل علاوة سعرية قدرها 283 دولاراً للطن فوق أسعار بورصة لندن للمعادن هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر.

أدت الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات النحاس إلى ارتفاع حاد في أسعار "كوميكس" العام الماضي، ما أتاح للمتداولين تحقيق أرباح كبيرة من خلال شحن النحاس إلى مخازن البورصة داخل الولايات المتحدة.

رسوم النحاس تثير مخاوف المستثمرين

لا يزال المستثمرون يتوقعون صدور قرار بشأن الرسوم الجمركية على النحاس المكرر بحلول نهاية يونيو، وهو الموعد المقرر أن تقدم فيه وزارة التجارة تحديثاً حول أسواق النحاس الأمريكية.

استقر سعر النحاس عند 13286 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 1:05 مساءً بتوقيت شنغهاي.

أما الألمنيوم -الذي كان استثناءً بين المعادن الأساسية نظراً لمخاوف الإمدادات الناجمة عن الهجمات على المصاهر في منطقة الخليج العربي- فارتفع بنسبة 0.65% إلى 3586 دولاراً للطن.