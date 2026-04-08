النحاس والألمنيوم يرتفعان مع تحسن شهية المخاطرة بعد تهدئة حرب إيران

ارتفع سعر النحاس بعدما وافقت إيران على إعادة فتح مضيق هرمز مؤقتاً كجزء من اتفاق وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصعد المعدن الصناعي بنسبة وصلت إلى 2.9% في بورصة لندن للمعادن. كما ارتفع الألمنيوم، وهو المعدن الأساسي الأكثر تأثراً بمخاوف الإمدادات خلال الصراع، في التداولات المبكرة.

وسيؤدي وقف إطلاق النار المؤقت مقابل إعادة فتح هرمز إلى تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وتباطؤ النشاط الصناعي في أنحاء العالم، وهي مخاوف ألقت بظلالها على آفاق الطلب على المعادن منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر.

ويقع نحو عُشر إنتاج الألمنيوم العالمي في دول الخليج، مع تقييد الصادرات بسبب الإغلاق شبه الكامل للمضيق. كما استهدفت طائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية عمليات تديرها شركتا "ألمنيوم البحرين" و"الإمارات العالمية للألمنيوم".

وارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.8% ليبلغ 12653 دولاراً للطن عند الساعة 9:13 صباحاً في شنغهاي، فيما صعد الألمنيوم بنسبة 0.5% إلى 3492.50 دولار للطن. كما ارتفعت معادن أساسية أخرى في البورصة.