المركزي الصيني يواصل شراء الذهب مع استمرار الضغوط على الأسعار





واصل البنك المركزي الصيني زيادة حيازاته من الذهب خلال مايو، مع استمرار تعرض أسعار المعدن النفيس للضغوط.

وارتفعت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 320 ألف أونصة تروي خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات نُشرت يوم الأحد. وبذلك تمتد سلسلة مشتريات البنك إلى 19 شهراً متتالياً، وهي الأطول منذ عام 2015 على الأقل، عندما بدأ البنك المركزي الصيني نشر تحديثات أكثر انتظاماً بشأن احتياطياته من الذهب.

البنوك المركزية تواصل الشراء

وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال مايو، مسجلة ثالث انخفاض شهري على التوالي بعدما بلغت مستوى قياسياً في أواخر يناير. وأثرت المخاوف المستمرة بشأن التضخم وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، سلباً على جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً.

وشكلت مشتريات البنوك المركزية العالمية أحد أبرز عوامل الدعم لأسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة. وقالت مجموعة "[ولدمان ساكس" الشهر الماضي إنها تتوقع تسارع وتيرة هذه المشتريات، مع احتمال أن تعزز التطورات الجيوسياسية توجه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها.