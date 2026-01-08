الفضاء والذكاء الاصطناعي والكريبتو تتصدر اكتتابات أمريكا في 2026





تستعد سوق الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة لموجة من الصفقات، قد تضاهي، أو ربما تتجاوز، المستويات القياسية المسجلة إبان حقبة الجائحة. وتضم القائمة المرتقبة عدداً من الشركات الخاصة التي تحظى بمتابعة دقيقة في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والعملات المشفرة، بالإضافة إلى ما قد يصبح أضخم إدراج في التاريخ.

جمعت الشركات 47.6 مليار دولار عبر الطروحات الأولية في البورصات الأمريكية العام الماضي، باستثناء شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والأدوات المالية، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

رغم ارتفاع الرقم مقارنةً بالعام السابق، فإنه أقل بكثير من مستوى 195.2 مليار دولار الذي جُمع في عام 2021. ومع ذلك، تبدو الأوضاع مواتية أكثر من أي وقت مضى، إذ يُتوقع أن يواصل مؤشر "إس آند بي 500" مكاسبه التي بلغت 16% في 2025، في حين يحوم مؤشر التقلب في بورصة مجلس شيكاغو للخيارات، المعروف في "وول ستريت" باسم مؤشر الخوف، قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات.

"SpaceX" تستعد لأكبر طرح أولي في التاريخ

تتجه الأنظار كلها نحو "سبيس إكس" (SpaceX)، حيث دخلت شركة صناعة الصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة للملياردير إيلون ماسك "فترة صمت" تمهيداً لإدراج محتمل خلال العام الجاري، بتقييم مستهدف عند نحو 1.5 تريليون دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد يجمع هذا الطرح العام الأولي ما يتجاوز 30 مليار دولار، ما سيجعله الأكبر في التاريخ.

قالت المحللة التقنية كارا سويشر، في مقابلة مع مشعل حسين من "بلومبرغ": "رغم أن نمو الشركة العام الماضي لم يكن بنفس الوتيرة التي حققتها (أوبن إيه آي) (OpenAI)، على سبيل المثال، فإنها ستهيمن على الفضاء". وتشمل الشركات التي تعدها سويشر مرشحة لطرح أولي محتمل كلاً من "سترايب" (Stripe) للمدفوعات، و"أوبن إيه آي"، غير أنها وصفت "سبيس إكس" بأنها "الأكثر إثارة للاهتمام".

بينما تستعد "سبيس إكس" لتحطيم الأرقام القياسية للطروحات الأولية، لا يزال الغموض يكتنف إدراجاً ضخماً آخر محتملاً لعملاقتي الرهن العقاري في الولايات المتحدة، "فاني ماي" (Fannie Mae) و"فريدي ماك" (Freddie Mac). ورغم تعيين قيادات جديدة للشركتين اللتين تسيطر عليهما الحكومة العام الماضي، لم تتحقق بعد التوقعات بطرح قيمته 30 مليار دولار في 2025. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة "فوكس بيزنس" في منتصف ديسمبر بأن الإدارة الأمريكية تعمل "بتروٍّ شديد" على هذه الطروحات، وأنها ستُجرى في فترة ما خلال 2026.

توفر السيولة يدعم الاستثمار في الطروحات الأولية

من جانبه، يسعى المستثمر الملياردير بيل أكمان للمضي قدماً في خططه التي أعلن عنها منذ فترة طويلة، فقد يجمع طرح صندوق الاستثمار المغلق المدرج في الولايات المتحدة التابع له نحو 5 مليارات دولار، وربما يتزامن مع الطرح الأولي لأسهم "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت" (Pershing Square Capital Management)، الشركة التابعة له المتخصصة في إدارة صناديق التحوط، بحسب ما كشفته "بلومبرغ".

ستتوفر في السوق سيولة ضخمة للغاية متاحة للاستثمار في الطروحات الأولية للشركات ذات رأس المال الضخم، بحسب بول إبراهيم زاده، الشريك في "كابيتال 1789" (1789 Capital)، إحدى المستثمرين في "سبيس إكس"، والرئيس المشارك السابق لأسواق رأس المال في أميركا الشمالية لدى "سيتي غروب".

وأضاف إبراهيم زاده في مقابلة: "أتوقع أيضاً أن هناك شركات مرتبطة باتجاهات استثمار محددة، ذات حجم إيرادات ملموس ونمو يتجاوز 50% في الإيرادات، ستشهد طلباً هائلاً"، مشيراً إلى أن شركات "سيريبراس سيستمز" (Cerebras Systems)، صانعة رقائق الذكاء الاصطناعي، و"داتابريكس" (Databricks) للبرمجيات، "ورامب" (Ramp) المتخصصة في إدارة إنفاق الشركات ستندرج تحت هذه الفئة عندما تُطرح للاكتتاب العام. وتملك "كابيتال 1789" حصصاً في الشركات الثلاث.

طروحات مرتقبة في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

لا يزال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة من أبرز مجالات الطروحات الأولية الجديرة بالمتابعة، رغم تزايد المخاوف بشأن الاستثمارات في كلا القطاعين.

كانت "موتيف تكنولوجيز" (Motive Technologies)، الشركة المتخصصة في برمجيات إدارة أساطيل النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمدعومة من شركات من بينها "جوجل فينتشرز"، المملوكة لـ"ألفابت"، و"كلاينر بيركنز" (Kleiner Perkins)، ضمن آخر الشركات التي قدمت طلباً لطرح الأسهم للتداول العام في 2025. كما أرجأت "كلوك تكنولوجي" (Klook Technology) الآسيوية لتطوير تطبيقات السفر، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي في منصتها، خطط الإدراج في الولايات المتحدة إلى أوائل العام الجاري، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وفي قطاع العملات المشفرة، ظلت الإدراجات متقلبة بعد تباين الأداء في الطروحات خلال العام الماضي، فضلاً عن انخفاض "بتكوين" بنسبة 24% في الربع الرابع. ويتابع المستثمرون حالياً "كراكن" (Kraken)، مشغلة منصة تداول العملات المشفرة، التي بلغ تقييمها نحو 20 مليار دولار في جولة تمويل خلال نوفمبر، والتي تقدمت بطلب سري للطرح الأولي في الولايات المتحدة. وكانت "غرايسكيل إنفستمنتس" (Grayscale Investments) و"بت غو هولدينغز" (BitGo Holdings) ضمن شركات أخرى قدمت طلبات علنية وقد تنضم للركب.

صفقات أخرى جديرة بالمتابعة

لا يقتصر نشاط قطاعي الفضاء والدفاع، اللذين حققا نتائج متفاوتة في 2025، على "سبيس إكس"، إذ قدمت "يورك سبيس سيستمز" (York Space Systems) للتعاقدات في نوفمبر طلباً للطرح الأولي. كما تضم الطروحات المحتملة شركات صناعية أيضاً؛ إذ قدمت "كوبلاند" (Copeland) لصناعة الضواغط، والمدعومة من "بلاكستون"، و"ماديسون إير سوليوشنز" (Madison Air Solutions) لخدمات جودة الهواء طلبات سرية، ما يشير إلى تجدد الإقبال على الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع خفض أسعار الفائدة. كما تضم قائمة الطلبات العلنية "إكويبمنت شير" (EquipmentShare) المتخصصة في تأجير معدات البناء.

من المُقرر أن يمثل طرح أولي في مجال الرعاية الصحية بداية روزنامة الطروحات في 2026، ويُتوقع أن يمهد تحديد "أكتيس أونكولوجي" (Aktis Oncology Inc) النطاق السعري يوم الخميس الطريق لمزيد من الصفقات، من بينها "ميني ميد غروب" (MiniMed Group)، المتخصصة في أجهزة ضبط داء السكري، بعد أن قدمت طلباً للطرح العام ضمن خطة للانفصال عن "ميدترونيك".

كانت "بيك باي" (PicPay)، مطورة الخدمات المصرفية على الهاتف في البرازيل، أول شركة تقدم طلباً علنياً للطرح الأولي في الولايات المتحدة هذا العام، يُحتمل أن يكون كبيراً؛ إذ قد يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار.

الاقتصاد الأمريكي يدعم الطروحات الأولية

كذلك، يشير توسع الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث، بدعم متانة الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، إلى أوضاع مواتية لطروحات شركات بيع التجزئة، فيُتوقع أن تستأنف "ونس أبون إيه فارم" (Once Upon a Farm)، التي شاركت في تأسيسها الممثلة جنيفر غارنر، خطط الطرح الأولي بعد تأجيلها في ديسمبر.

أوضح إبراهيم زاده أن "الجميع يستفيدون من تحسن الأوضاع، والاقتصاد القوي يعني وجود مستهلك قوي. ستتوفر بيئة أفضل لشركات السلع الاستهلاكية، وتلك الصناعية خلال 2026 مقارنةً بما شهدناه في 2025".