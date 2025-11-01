ألقت الصين اليوم السبت باللوم على هولندا، في تفاقم اضطرابات إمدادات الرقائق العالمية المتعلقة بشركة "نيكسبيريا" لتصنيع أشباه الموصلات، واتهمتها بالتدخل في عمليات الشركة.

وزارة التجارة الصينية قالت في بيان إن "التدخل غير القانوني للحكومة الهولندية في الشؤون الداخلية للشركات أدى إلى الفوضى الحالية في الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد".

نزاع يوقف التصدير

النزاع اندلع بعد أن سيطرت حكومة هولندا على "نيكسبيريا" وهي شركة هولندية مملوكة لشركة "وينجتيك تكنولوجي" الصينية، وفي رد فعل على ذلك، أوقفت الصين تصدير منتجات نيكسبيريا، بما في ذلك الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات.

تصاعدت مشكلات التسليم أمس الجمعة، حيث علقت "نيكسبيريا" شحنات رقائق أشباه الموصلات، وهي مكونات رئيسية لتصنيع الرقائق، إلى مصنعها للتجميع في الصين، وأكدت الشركة إخطار العملاء، لكن امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل.