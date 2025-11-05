علقت الصين الرسوم الجمركية الانتقامية التي كانت قد فرضتها على مجموعة من منتجات أمريكا الزراعية، عقب قرار واشنطن خفض التعرفة الجمركية المرتبطة بالفنتانيل المفروضة على بعض سلع بكين إلى النصف.

وزارة المالية الصينية، أكدت اليوم الأربعاء، أنها ستعلق جميع الرسوم التي فرضتها منذ 4 مارس على واردات فول الصويا وغيرها من المنتجات الزراعية الأمريكية مثل الذرة والقمح والسرغوم، إضافة إلى الدجاج، وكان قد أشير إلى هذه الخطوة سابقا في وثيقة معلومات صادرة عن البيت الأبيض.

اتفاق ترمب وشي يعيد الزخم للتجارة الزراعية

جاء هذا القرار بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسومين رئاسيين يضفيان الصبغة الرسمية على خفض الرسوم الأمركية المرتبطة بالفنتانيل على الصادرات الصينية إلى 10% بدءا من 10 نوفمبر، ويؤكدان مواصلة التهدئة الجمركية من خلال تقليص الرسوم الأميركية المتبادلة من 34% إلى 10%.

تأتي هذه الخطوات في إطار اتفاق أوسع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، يمتد لعام واحد، أسهم في تهدئة العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

قبل القمة التي جمعتهما الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية، كانت العلاقة بين الجانبين تمرّ بدوامة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة استمرت لأشهر.

كان المشترون الصينيون قد تجنبوا شراء فول الصويا الأميركي وسط تصاعد التوترات، ووجّهوا بوصلتهم نحو المنتجين في أميركا الجنوبية.

لكن قبيل القمة بأيام قليلة، اشترت بكين أولى الشحنات الأميركية، وتبعتها صفقات أخرى بعد اللقاء، علماً بأن هذه التجارة تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار العام الماضي.

الصين تعلق رسوما بنسبة 24% على واردات أمريكا

قالت وزارة المالية الصينية إن "تعليق بعض الرسوم الجمركية بين الصين وأمريكا ينسجم مع المصالح الجوهرية للبلدين وشعبيهما"، معتبرة أن هذه الخطوة "تلبي تطلعات المجتمع الدولي، وستدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى مستوى أعلى".

وفي إشعار منفصل صدر اليوم الأربعاء، أعلنت الوزارة أنها ستعلّق الرسوم الجمركية البالغة 24% على جميع المنتجات الأميركية لمدة عام، بما يعكس مضمون المرسوم التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ومن المقرر أن يدخل هذا التعليق حيز التنفيذ عند الساعة 1:01 بعد ظهر يوم الإثنين، مع انتهاء المهلة السابقة.