الصين تعتزم إصدار سندات بـ15.5 مليار يوان في أكبر طرح منذ 2023

بلومبرغ
الأربعاء 15 أبريل 2026 12:56 |1 دقائق قراءة
تخطط الصين لإصدار أكبر سندات سيادية مقومة باليوان في هونغ كونغ منذ عام 2023 خلال هذا الشهر، ما يزيد المعروض للمستثمرين العالميين، في وقت تبرز الأصول المقومة باليوان كملاذ آمن في ظل الحرب في إيران.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء إنها ستصدر سندات حكومية بقيمة 15.5 مليار يوان (2.3 مليار دولار) في هونغ كونغ في 22 أبريل. ولم تحدد الخطة الأولية تفاصيل، مثل آجال الاستحقاق التي سيتم طرحها.

وسيتجاوز هذا الطرح عملية البيع التي جرت في فبراير بقيمة 14 مليار يوان، ومن المتوقع أن يكون أكبر إصدار منفرد لما يُعرف بسندات "ديم سام" في هونغ كونغ من قبل الوزارة منذ أكتوبر 2023، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

