الصين ترفض تصنيف واشنطن لشركاتها بأنها "عسكرية"

أعلنت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة تصنيف شركات إضافية باعتبارها "عسكرية"، متهمةً واشنطن بتوظيف الأمن القومي ذريعةً لكبح نمو الشركات الصينية.

أبدت الوزارة استياءً بالغاً من هذه الخطوة، معتبرةً أنها تتجاهل العلاقات التجارية الأوسع بين الصين والولايات المتحدة، وتقوض النظام الاقتصادي العالمي، وتهدد استقرار سلاسل التوريد، وتلحق الضرر بالحقوق المشروعة للشركات الصينية، وفق بيان صدر السبت.

وحثت بكين الولايات المتحدة على التراجع فوراً عن هذه التصنيفات، ومنح الشركات الصينية معاملة عادلة وغير تمييزية، محذرةً من اتخاذ إجراءات مضادة "حازمة وقوية" إذا لم تغير واشنطن مسارها.

جاءت التصريحات بعدما أضاف البنتاغون هذا الأسبوع بعضاً من أكبر الشركات الصينية، بينها "علي بابا غروب هولدينغ" (Alibaba Group Holding) و"بايدو" (Baidu) و"بي واي دي" (BYD)، إلى قائمة شركات يقول إنها تدعم جيش التحرير الشعبي. وعدلت الخطوة نسخة من القائمة نُشرت لفترة وجيزة في فبراير قبل سحبها دون تفسير.