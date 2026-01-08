السندات العالمية تسجل أقوى بداية عام بقيمة 260 مليار دولار

سجلت مبيعات السندات العالمية أقوى انطلاقة لها على الإطلاق مع بداية عام جديد، إذ اندفع مقترضون من مختلف القطاعات لاقتناص شهية المستثمرين النهمة للمخاطر.

اقترضت الشركات والحكومات في أمريكا وأوروبا وآسيا 260 مليار دولار بمختلف العملات منذ بداية العام، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق للفترة المماثلة، حسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

انطلقت يوم الخميس دفعة جديدة من إصدارات السندات من مقترضين في آسيا، ومن المرجح أن تسهم هذه الدفعة في رفع الرقم إلى مستويات أعلى.

استباق موجة سندات الذكاء الاصطناعي

يعود المصدرون الذين أجّلوا خطط الاقتراض في ديسمبر إلى السوق بكثافة لتأمين التمويل قبل بدء فترة حظر الإفصاح عن الأرباح الأسبوع المقبل، في حين لا يبدو المشترون المتعطشون متأثرين بتصاعد التوترات الجيوسياسية في نصفي الكرة الأرضية.

كما يسعى المقترضون إلى استباق موجة مرتقبة من إصدارات السندات المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي.