الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة162
(1.76%) 2.80
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.6
(1.09%) 1.30
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.34
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.82
(0.56%) 0.11
بنك البلاد26.3
(0.92%) 0.24
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.5
(0.65%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(-1.08%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.9
(1.53%) 0.21
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.12
(-0.18%) -0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.66
(0.53%) 0.14
الأسواق

"الراجحي" يضغط "تاسي" ليتراجع بأعلى وتيرة في أسبوعين .. والتداولات تقترب من 7 مليارات ريال

أحمد الرشيد
أحمد الرشيد من الرياض
الخميس 29 يناير 2026 17:56 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"الراجحي" يضغط "تاسي" ليتراجع بأعلى وتيرة في أسبوعين .. والتداولات تقترب من 7 مليارات ريال

اختتمت الأسهم السعودية آخر جلسات الأسبوع على أكبر تراجع يومي لها خلال أسبوعين، متأثرة بهبوط غالبية الشركات وبضغط رئيس من سهم "الراجحي"، لتغلق عند 11382 نقطة متراجعة 0.7%، في وقت ارتفعت فيه قيم التداولات 10% لتبلغ 6.9 مليار ريال.

وكان قد أُشير في تحليل سابق إلى مؤشرات تظهر ضعفا نسبيا في الأداء بعد موجة مكاسب سريعة، ممهدة لبدء عمليات جني أرباح، خاصة أن الارتفاع الأخير أسهمت فيه عوامل وقتية، دون تحسن ملموس في العوامل الأساسية، في ظل غياب نتائج مالية لمعظم الشركات، ما يقلص فرص استدامة الأداء الإيجابي.

في هذا السياق، أظهرت نتائج قطاع البنوك نموا سنويا في الربع الرابع، حيث سجلت النتائج المجمعة 6 بنوك ارتفاعا نحو 17%، ليبقى أداء القطاع أعلى من التوقعات حتى نهاية الأسبوع.

وأسهمت تلك النتائج، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب والنفط، في دعم بعض الشركات المؤثرة في المؤشر ودفعت السوق للحركة الإيجابية، إلا أن تسعير هذه المتغيرات انعكس لاحقا بميول نحو جني الأرباح.

ويُعد ظهور محفزات جديدة قادرة على تنشيط شهية المخاطرة أمرا مهما لمواجهة الضغوط البيعية، والحفاظ على استقرار السوق فوق مستوى 11 ألف نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت جميع القطاعات باستثناء "الطاقة" و"المنتجات المنزلية والشخصية" اللذين ارتفعا 0.6% و0.4% على التوالي، فيما تصدر قطاع "الإعلام والترفيه" قائمة القطاعات المتراجعة 4.3%، بينما كان قطاع "البنوك" الأعلى تداولا بقيمة بلغت نحو 1.7 مليار ريال.

التعريفات
الأسهم السعوديةتاسينموسوق الأسهم السعوديةتداول
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية