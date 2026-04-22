الذهب يعاود الارتفاع مع تراجع الدولار وتمديد هدنة إيران





استعاد الذهب بعض مكاسبه بعد تراجع استمر يومين، بعدما مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار مع إيران، ما أتاح مزيداً من الوقت لترتيب جولة جديدة من محادثات السلام.

وارتفع المعدن النفيس بما يصل إلى 0.8% ليتجاوز 4755 دولاراً للأونصة، بعد أن تراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وقال ترمب إنه سيُحجم عن شن ضربات إضافية حتى تقدم إيران مقترحاً جديداً "وتُستكمل المناقشات، بطريقة أو بأخرى".

وفي الوقت نفسه، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً أمام الشحن، إذ قالت إيران إنها لن تعيد فتح الممر الحيوي طالما تواصل الولايات المتحدة حصارها الخاص للسفن المتجهة إلى إيران والقادمة منها.

الضغوط التضخمية تدعم الدولار وتضغط على الذهب

حافظ النفط على مكاسبه اليوم الأربعاء مع اقتراب خام "برنت" من 100 دولار للبرميل، في حين عكس مؤشر للدولار مكاسب الجلسة السابقة، ليتراجع بما يصل إلى 0.2%، ما ضغط على الذهب المُسعّر بالعملة الأميركية.

ويوم الثلاثاء، ألغى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رحلة إلى إسلام آباد كانت مقررة لإجراء محادثات سلام، بعد أن أبلغت إيران الولايات المتحدة أنها لن تحضر المفاوضات.

وقد دخلت الحرب أسبوعها الثامن الآن، وأدت إلى صدمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة زادت من مخاطر التضخم، ما يجعل البنوك المركزية أكثر ميلاً إلى تثبيت أسعار الفائدة أو حتى رفعها، وهو ما يشكل عامل ضغط على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وخسر الذهب أكثر من 10% منذ بدء الصراع، لكنه تحرك خلال الأسابيع الأخيرة ضمن نطاق ضيق نسبياً.

ويُعد ذلك إشارة إلى أن السوق "استوعبت إلى حد كبير المستوى الحالي من المخاطر الجيوسياسية وتطالب الآن إما بتصعيد واضح، أو بتحول حاسم في الظروف الاقتصادية الكلية لتبرير إعادة تقييم"، بحسب ما قاله أحمد عسيري، المحلل لدى "بيبرستون جروب".

رهانات السياسة النقدية تضغط على المعدن

كما تعرض المعدن النفيس لضغوط بسبب تعهد كيفن وارش بالتصرف باستقلالية إذا تم تأكيد تعيينه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي شهادة أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، قال مرشح ترمب لقيادة البنك المركزي الأمريكي إن هناك حاجة إلى إطار جديد للتعامل مع التضخم المستمر، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتوقع المستثمرون أن يتبع وارش، المعروف بموقفه المتشدد تجاه التضخم، نهجاً تدريجياً لخفض تكاليف الاقتراض بدلاً من التخفيضات الأكثر حدة التي دعا إليها ترمب.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 4755.58 دولار للأونصة عند الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وارتفعت الفضة بنسبة 1.5% إلى 77.91 دولار للأونصة، كما صعد كل من البلاتين والبلاديوم.