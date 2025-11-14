الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

خلال التعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4180.57 دولار للأونصة. وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت 4.5 % حتى الآن هذا الأسبوع.

إلا أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تراجعت 0.3 % إلى 4183.40 دولار للأوقية.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة، نحو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، يشير عدد متزايد من صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي إلى الإحجمام عن التيسير النقدي. وعزوا ذلك إلى مخاوف من التضخم بعد خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

وفي الشهر الماضي، خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول دعا إلى توخي الحذر قبل تطبيق خفض آخر هذا العام، ومن أسباب ذلك نقص البيانات.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 51 % خفض سعر الفائدة ربع نقطة أساس الشهر المقبل، بانخفاض من 64 % في الجلسة الماضية.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدًا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.

واستأنفت الحكومة الأمريكية أنشطتها بعد إغلاق استمر 43 يوما أثار قلق المستثمرين وعرقل تدفق البيانات الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 52.64 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.6 % إلى 1589.80 دولار، وتقدم البلاديوم 0.6 % إلى 1435.20 دولار.

