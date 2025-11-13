الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الأسواق

استقرّت أسعار الذهب بعد ارتفاعها بنحو 2% في الجلسة السابقة، مع تقييم المتداولين لتوقعات اقتصادية أمريكية غير مؤكدة، ازدادت غموضاً بسبب غياب البيانات الرسمية الموثوقة.

وتداولت أسعار المعدن الثمين دون مستوى 4200 دولار للأونصة بقليل صباح الخميس، بعد أن سجّلت مكاسب على مدى أربعة أيام متتالية، وهي أطول سلسلة ارتفاعات في شهر.

وأنهى المشرعون الأمريكيون أطول إغلاق حكومي في التاريخ، فيما حذّر البيت الأبيض من أن تقارير الوظائف والتضخم لشهر أكتوبر لن تُنشر على الأرجح.

توقعات خفض الفائدة تدعم الأسعار

دفع غياب البيانات طوال فترة الإغلاق المستثمرين إلى تجاهل التوقعات أو الاعتماد على الإحصاءات الخاصة لتقييم أداء أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الذهب بنحو 5% هذا الأسبوع، جزئياً بفعل توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة بعد عودة الحكومة للعمل، وهو عامل إيجابي للمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

لكن صانعي السياسة النقدية منقسمون بشأن الحاجة إلى مزيد من خفض تكاليف الاقتراض، إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك، ورئيسة بنك بوسطن سوزان كولينز، إنهما يفضلان الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة للمساعدة في تخفيف التضخم.

وتراجع الذهب بنسبة 0.1% إلى 4192.82 دولار للأونصة عند الساعة 7:56 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وبقي مؤشر "بلومبرغ" للدولار مستقراً، فيما استقرت الفضة قرب مستويات قياسية، وتراجع البلاتين بشكل طفيف، وظل البلاديوم من دون تغير يُذكر.

