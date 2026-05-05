استقر الذهب بعدما سجل أول مكسب أسبوعي له منذ مايو، مدعوماً بتراجع التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وكان المعدن النفيس قرب 4160 دولاراً للأونصة، بعدما ارتفع بأكثر من 2% الأسبوع الماضي. ودفعت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة وانخفاض أسعار الطاقة المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية.

وانخفض النفط يوم الإثنين مع تحرك مزيد من الناقلات عبر مضيق هرمز، وإشارة "أوبك+" إلى زيادة الإمدادات.

وقال ماناف مودي، محلل السلع لدى "موتيلال أوسوال فايننشال سيرفيسز" (Motilal Oswal Financial Services): "ظلت المكاسب محدودة مع استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي، ما يبقي صناع السياسة حذرين إزاء تيسير الأوضاع المالية".

وأضاف: "بينما خففت أسعار النفط المنخفضة المخاوف بشأن التضخم المدفوع بالطاقة، تواصل الأسواق مراقبة ضغوط الأسعار الأوسع الناجمة عن طلب الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالطقس".

النفط يخفف ضغوط التضخم على الذهب

سجلت أسعار الخام، التي كانت محركاً رئيسياً للتضخم في بداية الصراع الأمريكي الإيراني، أكبر هبوط فصلي لها منذ 2020، مع زيادة تدفقات الطاقة عبر المضيق عقب اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد خفف ذلك بعض الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل الذهب الذي لا يدر عوائد، والذي يميل إلى أداء أفضل عندما تكون تكاليف الاقتراض أقل. واتجه مؤشر "بلومبرغ" للدولار إلى تسجيل أول مكسب له في 3 أيام يوم الإثنين.

وفي غضون ذلك، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحلفاؤه مساعيهم لإعادة تشكيل الاحتياطي الفيدرالي، بعدما منعت المحكمة العليا الأسبوع الماضي محاولة لإقالة المحافظة ليزا كوك.

ويستكشف كبار المسؤولين والحلفاء الخارجيون بنشاط طرقاً لإزالة أعضاء من مجلس محافظي البنك المركزي في واشنطن، لتمهيد الطريق أمام مزيد من اختيارات الرئيس نفسه، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وساعدت التحديات المتكررة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي من جانب إدارة ترمب في دفع صعود الذهب بقوة خلال الأشهر الأخيرة من 2025، ضمن ما يسمى تجارة "تآكل قيمة العملات"، وهي رهان على التضخم وتزايد أعباء الديون في الاقتصادات المتقدمة.

وانخفض الذهب الفوري 0.3% إلى 4166.47 دولار للأونصة عند الساعة 11:35 صباحاً في سنغافورة. وتراجعت الفضة 0.7% إلى 61.98 دولار للأونصة.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين والبلاديوم، في وقت صعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأمريكية، بعدما تخلى عن 0.3% الأسبوع الماضي.