ارتفع الذهب اليوم الجمعة وسط تراجع الدولار، بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعف في سوق العمل في أمريكا، ما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

المعدن الأصفر صعد في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3995 دولارا للأونصة، لكنه يتجه لخسارة أسبوعية بـ 0.3% بعد انخفاضه 8% منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381 دولارا في 20 أكتوبر، فيما زادت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4004 دولارات.

أظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي خسر وظائف في أكتوبر في قطاعي الحكومة والتجزئة، في حين أدت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة عمليات التسريح.

فقر في البيانات الرسمية

تراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى بيانات رسمية عن سوق العمل، على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص، وعادة ما يزيد ذلك من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

الفضة على خطى الذهب

الفضة ارتفعت في المعاملات الفورية 0.7% إلى 48 دولارا لكنها تتجه لخسارة أسبوعية 0.7%. وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1534 دولارا ويتجه لانخفاض أسبوعي بـ 2%، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1379 دولارا ويتجه لمكاسب أسبوعية بـ 0.5%.