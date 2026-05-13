الذهب يتماسك قرب 4720 دولارا رغم تصاعد رهانات رفع الفائدة

تماسك الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضه، بعدما رفع تسارع التضخم في أمريكا احتمالات قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.

تداول المعدن عند 4720 دولارا للأونصة بعد تراجعه 0.4% أمس الثلاثاء، وصعدت الفضة 0.7% إلى 87.07 دولار، وقفز التضخم الأمريكي في أبريل بأكبر وتيرة منذ 2023، وبعد تعديله تراجعت الأجور لأول مرة في 3 سنوات.

تسعر مقايضات المؤشرات لليلة واحدة الآن إلى احتمال يزيد على 40% لرفع الفائدة من جانب الفيدرالي بحلول نهاية العام، ارتفاعا من نحو صفر تقريبا في نهاية الشهر الماضي.

ارتفعت العوائد الأمريكية مع سعي المستثمرين إلى تعويض مقابل الاحتفاظ بالسندات، في ظل بقاء التضخم عنيدا بسبب أسعار الطاقة المرتفعة.

عادة ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة سلبية للذهب لأنه لا يدر فائدة، ومع ذلك تجنب المعدن خسائر كبيرة رغم تزايد التوقعات برفع الفائدة.

الذهب يصمد رغم صعود الفائدة

رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة والعملات لدى "جيه بي مورجان" يوكسوان تانغ قالت "هذه العلاقة غير المتماثلة ليست جديدة"، مضيفة "رأينا النمط نفسه، وبشكل واضح جدا بدءاً من 2022، بقيت أسعار الذهب متماسكة عندما قفزت الفائدة، وكانت تميل إلى الصعود عندما انخفضت".

تانغ قالت "المحرك الرئيسي هو الطلب، وخصوصا الشراء القوي من البنوك المركزية"، مضيفة "هذا بدوره يدعم رؤيتنا بأن الذهب يمكن أن يحقق نمط عوائد غير مرتبط".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كشف هذا الأسبوع عن مقترحات جديدة لخفض الأسعار، مستهدفا لحوم الأبقار والبنزين وسط قفزة أسعار المستهلكين التي قد تهدد سيطرة حزبه على الكونجرس.