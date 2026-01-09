الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأسواق

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات أمريكية للوظائف

«رويترز»
«رويترز»
الجمعة 9 يناير 2026 9:8 |2 دقائق قراءة
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات أمريكية للوظائف المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا عند 4549.71 في 26 ديسمبر. "رويترز"

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية وترقب بيانات أمريكية للوظائف فضلا عن ارتفاع ​الدولار الذي زاد من الضغط على الأسعار على المدى القريب.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4458.10 دولار للأونصة خلال التعاملات. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا عند 4549.71 في 26 ديسمبر.

وزادت العقود الأمريكية ‌الآجلة للذهب ‌تسليم فبراير 0.‌2 % ⁠إلى ​4467.60 ‌دولار.

وارتفع الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، في وقت يترقب فيه المتعاملون صدور أحدث تقرير أمريكي للوظائف إلى جانب قرار من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترمب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.

وتبدأ هذا الأسبوع عملية إعادة التوازن السنوية لمؤشر بلومبرغ للسلع، وهو ⁠تعديل دوري لأوزان السلع للحفاظ على توافق المؤشر مع ظروف ‌السوق، ومن المتوقع أن يظل ‍هذا يشكل ضغطا ‍على سوق المعادن الثمينة.

ووفقا لأداة فيد ووتش فإن ‍المستثمرين يتوقعون حاليا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية للحصول على مؤشرات حول ​المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وعادة ما تتجه الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب ⁠إلى الارتفاع في أوقات الفائدة المنخفضة وخلال الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 75.71 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 % إلى 2202.50 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند ‌2478.50 دولار الاثنين الماضي.

وانخفض البلاديوم 2.1 % إلى 1749.25 دولار للأونصة.

