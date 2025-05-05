تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن قلصت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من التقديرات، من توقعات قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر.

المعدن الأصفر هبط في المعاملات الفورية إلى 3971 دولارا للأونصة، فيما نزلت العقود الآجلة تسليم ديسمبر إلى 3980 دولارا.

الإقبال يتزايد على الأصول عالية المخاطر

تماسك الدولار عند أقل بقليل من أعلى مستوى في 4 أشهر الذي وصل إليه الجلسة السابقة، وسط تزايد الإقبال على الأصول الأعلى في المخاطر.

خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أنه قد يكون هناك خفض آخر في تكاليف الاقتراض هذا العام.

الوظائف الأمريكية أعلى من التوقعات

أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة (ADB) أن وظائف القطاع الخاص في أمريكا ارتفعت 42 ألف الشهر الماضي، أعلى من تقديرات "رويترز" البالغة 28 ألف وظيفة.

عادة ما تقلل قوة سوق العمل من احتمالات خفض الفائدة ويمكن أن تبقيها مرتفعة لفترة أطول، ووفقا لأداة "فيد ووتش"، تتوقع السوق حاليا بـ 62% خفض الفيدرالي للفائدة في ديسمبر بانخفاض من 90% الأسبوع الماضي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 47.77 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1549.21 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1408.74دولار.