الذهب يتجه لخسارة أسبوعية منهيا موجة مكاسب استمرت 4 أسابيع

يتجه الذهب لتسجيل تراجع أسبوعي منهياً أربعة أسابيع من المكاسب، مع تصاعد المواجهة البحرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتعثر التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي خنقت إمدادات الطاقة، ورفعت مخاطر التضخم.

واستقر المعدن النفيس دون مستوى 4700 دولار للأونصة يوم الجمعة، بعد أن فقد نحو 3% خلال الأسبوع.

وتواصل كلّ من الولايات المتحدة وإيران فرض حصار على الملاحة البحرية، إذ أمر الرئيس دونالد ترمب البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب يزرع ألغاماً في مضيق هرمز.

كما اعترض الجيش الأميركي ناقلتين عملاقتين للنفط حاولتا تجاوز جهوده لمنع المرور من الموانئ الإيرانية وإليها، فيما هاجمت طهران ما لا يقل عن ثلاث سفن هذا الأسبوع.

تعثر المحادثات يضغط على الأسواق

وفقاً لعدد من المسؤولين المطلعين على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، فإن احتمال موافقة إيران على عقد مزيد من محادثات السلام المباشرة مع الولايات المتحدة يتعثر بسبب تهديدات ترمب ومنشوراته الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء تراجع الذهب بعد موجة تفاؤل سابقة بإمكانية خفض التصعيد، حين مدّد ترمب وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى. غير أن استمرار الحصار على مضيق هرمز، الذي يقترب الآن من نهاية أسبوعه الثامن، إلى جانب عودة التوترات حول هذا الممر الحيوي، دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

مخاطر التضخم تحدّ من جاذبية الذهب

أدى اضطراب إمدادات الطاقة إلى زيادة مخاطر التضخم، ما يعزز احتمال إبقاء البنوك المركزية أسعار الفائدة من دون تغيير لفترة أطول أو حتى رفعها، وهو ما يضغط على الذهب الذي لا يدر عائداً. وقد تراجع المعدن بنحو 11% منذ بدء الحرب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4690.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما تراجعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 75.34 دولار للأونصة، في حين لم يطرأ تغيير يُذكر على البلاتين والبلاديوم. واستقر مؤشر الدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، بعد أن أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً بنسبة 0.2%.