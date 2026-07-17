يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل يونيو، بعدما أدى تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى زيادة احتمالات أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

ارتفع المعدن النفيس بشكل طفيف يوم الجمعة، ليقترب من 3980 دولاراً للأونصة، لكنه انخفض 3.5% خلال الأسبوع حتى الآن. وشنّت الولايات المتحدة يوم الخميس هجماتها لليوم الخامس على التوالي على إيران، بعد ضربات الليلة السابقة التي أصابت ناقلة نفط قرب محطة التصدير الرئيسية في إيران.

وأدى الصراع، الذي دخل الآن شهره الخامس، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأجيج مخاطر التضخم. ويعرب عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم بشأن ارتفاع التضخم، ويحذرون من أن البنك المركزي قد يحتاج قريباً إلى رفع أسعار الفائدة، ما يخلق رياحاً معاكسة للذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي لدى "أوفرسي-تشاينيز بانكنغ كورب" (Oversea-Chinese Banking Corp)، إن الارتداد الطفيف يوم الجمعة قد يعكس عمليات شراء عند انخفاض الأسعار، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السوق. وأضاف: "يتطلب صعود الذهب مزيداً من تراجع أسعار النفط وانحسار الخطاب المتشدد".

وحام الذهب ضمن نطاق ضيق قرب 4000 دولار للأونصة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما خسر 14% في الربع الثاني، في أسوأ أداء له منذ 2013.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 3982.52 دولار للأونصة عند الساعة 10 صباحاً في سنغافورة، بعدما انخفض 2% في الجلسة السابقة. وانخفضت الفضة بنسبة 0.4% إلى 55.31 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين والبلاديون بنسبة 0.6% و0.1% على التوالي، واستقر مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري"، وهو مقياس للعملة الأمريكية.