الذهب في طريقه لتحقيق أفضل مكاسب شهرية منذ 1980

انخفض الذهب بأكثر من 4 % اليوم الجمعة بسبب ما تردد حول احتمال تولي شخص يميل للتشديد النقدي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980 مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.

خلال التعاملات، هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.9 % إلى 5183.21 دولار للأونصة بعد تراجعه 5 % في وقت سابق. وسجل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار في الجلسة الماضية.

وتجاوزت مكاسب الذهب 20 % حتى الآن هذا الشهر محققا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير 1980.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.7 % إلى 5176.40 دولار للأونصة اليوم الجمعة.

وقال تيم ووترر كبير محللي التداول في كيه.إم.سي "لذا، فإن اختيار رئيس للبنك المركزي الأمريكي ربما يكون أقل ميلا للتيسير النقدي وانتعاش الدولار، كل ذلك أسهم في انخفاض سعر المعدن النفيس".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتزم الكشف اليوم الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلفا لجيروم باول.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعوما جزئيا بقرار يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7 % إلى 109.55 دولار للأونصة بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولار في الجلسة الماضية. وكسب المعدن 56 % حتى الآن هذا الشهر في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق.

وخسر البلاتين 5.3 % إلى 2489.31 دولار للأونصة بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم 5.8 % إلى 1890.25 دولار.