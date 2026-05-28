الحرب وتخارجات الصناديق تدفعان بيتكوين لأدنى مستوى في 6 أسابيع

تراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 6 أسابيع، بعدما أثرت المخاوف بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعمليات التخارج من صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية على أداء أكبر عملة مشفرة.

انخفضت بيتكوين بما يصل إلى 3.3% إلى 72643 دولاراً الخميس، مسجلة أضعف مستوياتها منذ 13أبريل، قبل أن تقلص خسائرها لتتداول بنحو 73445 دولاراً في الصباح الباكر بتوقيت نيويورك بينما تراجعت "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 4.6% إلى نحو 1965 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ شهرين تقريباً.

مخاوف إيران والتضخم تضغط الأسواق

تراجعت الأسهم والسندات، بينما ارتفع النفط بعد أن أدى تجدد الهجمات في الشرق الأوسط إلى تراجع التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ما أثار المخاوف من أن يؤجج ذلك التضخم ويدفع إلى رفع أسعار الفائدة.

وشنت الولايات المتحدة غارات جوية على موقع عسكري إيراني، فيما أعلنت الكويت تصديها لهجمات بالصواريخ والمسيرات.

وشهدت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية الفورية في بيتكوين عمليات تخارج صافية بنحو 2.1 مليار دولار منذ بداية مايو الجاري، في أكبر موجة تخارج شهرية منذ نومفبر. وأدى تراجع المعنويات إلى تصفية رهانات صعودية بنحو 870 مليون دولار على العملة المشفرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بحسب بيانات "كوين غلاس" (CoinGlass).

وقالت ريتشل لوكاس، المحللة لدى "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets): "بناءً على ما أراه، تبدو موجة التصفية مدفوعة باقتران الصدمة الجيوسياسية مع مراكز شراء مفرطة الاستدانة"، وأضافت أن "التراجع الواضح دون مستوى 70 ألف دولار قد يؤدي على الأرجح إلى حلقة مفرغة كبيرة من أوامر وقف الخسائر وعمليات التصفية".

ويرى شون مكنولتي، مدير تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "فالكون إكس" (FalconX)، أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار يؤديان إلى تشديد الأوضاع المالية، كما تأثرت ثقة السوق سلباً بالتدفقات الخارجة من الصناديق المتدولة والأنباء عن بيع كميات ضخمة مرة واحدة في "آي شيرز بتكوين ترست" (iShares Bitcoin Trust)، وهو أكبر صندوق متداول لبتكوين.