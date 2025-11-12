توقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الثلاثاء عودة الاقتصاد الأمريكي إلى النمو بنسبة تراوح بين 3 و4% بحلول الربع الأول من 2026.

واستند هاسيت إلى تقديرات خبراء الاقتصاد التي تشير إلى أن الإغلاق الحكومي من شأنه أن يقلص معدلات النمو بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.5 نقطة مئوية، والتي كانت قد وصلت إلى ما يقرب من 4% خلال العام الماضي.

وقال هاسيت في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي "يكمن السؤال في موعد تحقيق ذلك... لكنني أتوقع أن تعود وتيرة النمو البالغة 3 أو 4% بحلول الربع الأول من العام المقبل".

وحذر خبراء اقتصاد من أن ضعف النمو في الاستهلاك والتجارة العالمية، فضلا عن تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدلات البطالة واتساع نطاق التضخم، جميعها عوامل تؤثر بالسلب في التوقعات الاقتصادية الأمريكية، لكن زيادة الاستثمار التجاري قد يسهم بشكل رئيسي في تعويض تلك الخسائر.

الرسوم الجمركية

وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال ونشر في منتصف أكتوبر، أن أكثر من 60% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، وعددهم 40، توقعوا أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى انخفاض النمو الاقتصادي بما يصل إلى نصف نقطة مئوية. ولم يتوقع أي منهم أن تعزز الرسوم الجمركية النمو.

وكان متوسط توقعاتهم هو أن ينمو الاقتصاد 1.8% في 2025، مقارنة بـ1.3 % في استطلاع يونيو.

وقال هاسيت إن إدارة ترمب تعمل على معالجة مشكلات القدرة على تحمل التكاليف المستمرة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، التي أوضح أنها تراجعت بنحو 3400 دولار خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنها زادت 1200 دولار منذ تولى ترمب منصبه في يناير.