الإنتاج الصناعي السعودي يقفز 10.4% خلال نوفمبر بدعم زيادة التعدين

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 11 يناير 2026 9:8 |1 دقائق قراءة
قفز الإنتاج الصناعي في السعودية 10.4% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بدعم نمو نشاطي التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

البيانات أظهرت أن المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع 12.6% على أساس سنوي، وذلك نتيجة زيادة مستوى الإنتاج النفطي في السعودية خلال نوفمبر الماضي إلى 10.1 ملايين برميل يوميا.

المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ارتفع 8.1% خلال نوفمبر على أساس سنوي، بدعم نمو أنشطة صنع فحم الكوك، والمنتجات النفطية المكررة، والمواد والمنتجات الكيميائية.

استقبل القطاع الصناعي السعودي 93 مصنعا جديدا خلال نوفمبر الماضي باستثمارات بلغت 1.76 مليار ريال مع فرص وظيفية تقدر بـ2642 وظيفة

بلغ عدد التراخيص الجديدة خلال الشهر ذاته 151، بحجم استثمارات وصل إلى 27 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم بتوفير 1370 فرصة وظيفية في مختلف المناطق، بحسب التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية شهريا.

بدء المصانع الجديدة الإنتاج، يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي، حيث يؤدي القطاع دورا حاسما في تنويع الاقتصاد وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما تحدد رؤية 2030 أهدافا معينة له تتضمن تحقيق نسبة 84% من النمو للقطاعات غير النفطية، و 55% لمصلحة المحتوى المحلي في التصنيع، إضافة إلى توفير 230 ألف فرصة عمل، وبلوغ صادرات التصنيع 460 مليار ريال.

