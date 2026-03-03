الخميس, 9 أبريل 2026 | 21 شَوَّال 1447
الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% خلال فبراير بدعم 3 أنشطة

«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 9 أبريل 2026 8:55 |2 دقائق قراءة
ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9% خلال فبراير الماضي بدعم 3 أنشطة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

البيانات عزت الارتفاع السنوي، إلى نمو أنشطة كل من التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات المياه، فيما تراجع المؤشر 0.2% على أساس شهري.

القطاع غير النفطي في السعودية ينكمش خلال مارس بضغط الحرب

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للمرة الأولى منذ...

Sun, 05 2026

نمو التعدين 13% بدعم الإنتاج النفطي

ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 13.0% على أساس سنوي، نتيجة زيادة مستوى الإنتاج النفطي في السعودية خلال فبراير إلى 10.1 ملايين برميل يوميا، مقارنة بـ 8.9 مليون في شهر فبراير من العام السابق، فيما نما المؤشر 0.1% على أساس شهري.

كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي للصناعة التحويلية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدعوما بنمو أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية،فيما على أساس شهري تراجع مؤشر الصناعة التحويلية 0.2%.

وزارة الصناعة السعودية حلت 2386 تحديا واجهت المصانع خلال 2025

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيارات ميدانية للمصانع...

Tue, 07 2026

الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفض 3.7% على أساس سنوي، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 8.1%، مقارنة بفبراير 2025، فيما تراجع المؤشرين 3.9% و 4.1% على التوالي على أساس شهري.

مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية خلال فبراير نما 11.5% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية 2.4%، فيما تراجع المؤشر الأول 0.1% على أساس شهري، والثاني 0.4% مقارنة بيناير الماضي.

إنشاء مجمع يضم 100 مصنع في رابغ والتشغيل الأولي منتصف 2027

تستعد محافظة رابغ لتنفيذ مشروع مجمع صناعي باستثمار 50 مليون ريال،...

Fri, 03 2026

1660 ترخيصا صناعيا جديدا في السعودية خلال 2025

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 1660 ترخيصا صناعيا جديدا خلال 2025، باستثمارات 76 مليار ريال، فيما يقدر إجمالي الوظائف التي ستوفرها 34.9 ألف وظيفة،

فيما بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام ذاته 1200 مصنع، بحجم استثمارات يزيد على 31 مليار ريال، وبقوى عاملة تقدر بـ 45.5 ألف، ما يؤكد تسارع وتيرة دخول المشاريع الصناعية حيز التشغيل الفعلي، ويعكس زيادة جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات المحلية والعالمية.

