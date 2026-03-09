الألمنيوم يلامس ذروة 2022 مع خوف من شح الإمدادات إثر حرب إيران

صعدت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوى منذ نحو أربعة أعوام قبل أن تمحو مكاسبها، إذ أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى تدهور توقعات الإمدادات القادمة من المنطقة، بينما تراجعت أسعار النحاس ومعادن صناعية أخرى بفعل انحسار الإقبال على المخاطرة.

وارتفع سعر المعدن بنسبة وصلت إلى 2.8% ليبلغ 3544 دولاراً للطن في لندن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، قبل أن يتراجع ليتداول عند مستوى يقل بنحو 100 دولار. كما أغلق الفارق السعري بين الألمنيوم للتسليم الفوري والعقود لأجل ثلاثة أشهر عند 47.40 دولاراً للطن يوم الجمعة، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ عام 2022، في إشارة إلى شح الإمدادات للتسليم الفوري.

وكان الألمنيوم قد صعد بنحو 10% الأسبوع الماضي بعدما أدت الحرب إلى تعطيل الشحنات القادمة من الخليج العربي، الذي يمثل نحو 9% من الإمدادات العالمية. وسارع المشترون في الولايات المتحدة إلى تأمين شحنات بديلة من آسيا بعد أن اضطرت مصهران رئيسيان على الأقل في الشرق الأوسط -واحد في قطر والآخر في البحرين- إلى تعليق عمليات التسليم.