الأسهم السعودية تواصل سلسلة تراجعها للجلسة الرابعة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي محافظة على أطول سلسلة انخفاض منذ 7 أسابيع، وسط تراجع معظم الشركات وبضغط أكبر من "المواد الأساسية" و"الطاقة"، ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه قيم التداول

أغلق المؤشر العام "تاسي" عند 11345 نقطة فاقدا 0.2%، بينما قيم التداول جاءت أعلى بـ9% عن الجلسة السابقة لتبلغ 5.6 مليار ريال.

جاء التراجع بضغط من معظم القطاعات، وسجلت 118 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض 138 واستقرار البقية.

يُظهر التحليل السابق أن تسارع وتيرة التراجع يظهر ميلا متزايدا إلى جني الأرباح، بعد موجة صعود طويلة دفعت السوق إلى تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال 6 أعوام.

جلسة اليوم أظهرت نوعا من التباطؤ مع تسجيل تداول في المنطقة الخضراء، ما يظهر نشاطا شرائيا خاصة مع كثافة نسبية في إفصاحات الشركات، استمرار التباطؤ والتماسك عند 11300 نقطة سيعطي إشارة إلى بحث السوق عن التماسك.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العوامل الأساسية غير كافية لتبرير مستويات التقييم الحالية بشكل كامل. وفي المقابل، تترقب السوق إعلان النتائج المالية للربع الأول، بوصفها أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة مؤشر "تاسي"، في ظل بحثها عن مبررات تدعم الأسعار الراهنة.

من ناحية التقييمات، يتداول المؤشر عند مكرر ربحية يبلغ 18.3 مرة، بينما ينخفض المكرر إلى 15.5 مرة وفق الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل بحسب بيانات "بلومبرغ".

وعند استثناء أرامكو يرتفع مكرر الربحية إلى 23 مرة، ما يظهر ارتفاع تقييم بقية مكونات السوق بوتيرة أكبر. كما يبلغ عائد التوزيعات النقدية للمؤشر نحو 3.5% على أساس آخر 12 شهرا.

في المقابل، تتداول الصكوك الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 5.3%، ما يعني أن السوق تتداول فعليا دون علاوة مخاطرة تذكر تقريبا بالاستناد إلى العائد الضمني لمكرر الأرباح البالغ نحو 5.4%، أو بعلاوة منخفضة عند احتساب الأرباح المتوقعة.

ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتخلون عن عوائد شبه خالية من المخاطر دون تعويض كاف، وهي وضعية لا تكون مستدامة عادة لفترات طويلة.