واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي بأعلى وتيرة خلال السلسلة، وسط تراجع معظم الشركات على رأسها البنوك وأرامكو وأكواباور، ليصل المؤشر العام لأدنى إغلاق في نحو 6 أسابيع.

مؤشر "تاسي" فقد نحو 1.2% ليصل إلى 11257 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، ليصل إجمالي خسائره خلال الجلسات الخمس إلى 4.2% أو ما يعادل 500 نقطة.

ما أسباب التراجعات؟

تستمر السوق في التراجع منذ تصريح رئيس هيئة السوق المالية بشأن تعديل موعد رفع سقف ملكية الأجانب إلى العام المقبل، فيما كانت السوق تتوقع أن يتم في العام الجاري، إضافة إلى إفصاحات الشركات التي جاءت دون المتوقع وعلى رأسها أكواباور، سابك، كهرباء السعودية، كما أن تراجع احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر ضغط على معنويات المتعاملين.

مناطق الارتداد المحتملة

السوق تقترب أكثر من مناطق ارتداد محتملة بالقرب من 11200 نقطة، لكن الارتداد ربما يكون قصير المدى كون السوق لا تلقى دعما من النتائج المالية للشركات المدرجة بما فيه الكفاية، ما أدى إلى عودة السوق دون متوسط 200 يوك بعدما تجاوزها نهاية سبتمبر الماضي.

.

قطاع البنوك الذي كان الأكثر تفاؤلا بأخبار تتعلق بفتح سقف تملك الأجانب وسجل من خلالها مكاسب سوقية قاربت من 14% في وقت قصير محا نصف هذه المكاسب، مع عودة أسهم 5 بنوك إلى مستويات ما قبل تلك الأخبار، على رأسهم مصرف الإنماء، إضافة إلى البنك العربي والبنك السعودي للاستثمار وكل من بنك الجزيرة والرياض.

قطاعيا، تراجعت جميع القطاعات بنهاية تعاملات اليوم على رأسها قطاع الإعلام والترفيه المنخفض 3%، كما أن قطاعي البنوك والطاقة الأكثر ضغطا على حركة السوق بعد هبوطهما بنحو 1.1% و0.6% على التوالي.