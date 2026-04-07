الأسهم السعودية تكسر 11100 نقطة و9 شركات عند أدنى سعر

تراجعت الأسهم السعودية بأعلى وتيرة في نحو شهر، وسط انخفاض شبه جماعي للقطاعات بضغط من "البنوك" و"المواد الأساسية"، ليصل المؤشر العام عند 11088 نقطة، بينما قيم التداول ارتفعت 26% مسجلة 5.7 مليار ريال.

أشير في تحليل "الاقتصادية" السابق إلى أن استمرار حالة الحيرة والتردد، قد تدفع بمتعاملي قصيري الأجل إلى البيع لجني الأرباح، بعد مكاسب ناهزت ألف نقطة منذ افتتاح شهر مارس، وذلك إلى حين ظهور نتائج مالية أو معطيات تبرر دفع التقييمات نحو الأعلى.

لم تظهر بعد النتائج المالية لمعظم الشركات عن الربع الاول من العام الجاري، والتي تعد أحد أهم العوامل المحركة للسوق في الوقت، خاصة في ظل ارتفاع مكررات الربحية، في مقابل استمرار وجود بدائل استثمارية منافسة.

شهدت السوق تسجيل 25 صفقة خاصة، بمجمل تداولات بلغت 208 مليون ريال، كانت أعلى صفقة في "الراجحي" بقيمة 53 مليون ريال على سعر 106.10 ريال.

بينما سجلت 9 شركات أدنى سعر منذ الإدراج خلال تعاملات اليوم: دراية، أسمنت نجران، ذيب، جاهز،نايس ون، أسمنت الجوف، محطة البناء، طيران ناس، لومي.

