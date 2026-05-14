الأسهم السعودية تكسر 11 ألف نقطة بضغط قيادي





كسرت الأسهم السعودية اليوم 11 ألف نقطة في آخر جلسات الأسبوع متراجعة للجلسة الثالثة وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها "أرامكو" في وقت شهدت فيه السيولة تراجعا عن الجلسة السابقة.

وأغلق "تاسي" عند 10995 نقطة متراجعا 0.22%، بينما تراجعت السيولة 16% نحو 5.37 مليار ريال، وتعد هذه المرة الرابعة منذ بداية العام تخسر فيها السوق مستويات 11 ألف نقطة بعدما تنجح في اختراقها، ما يظهر ضعف الإقبال على الشراء فوق تلك المستويات.

عدم استعادة مستويات 11 ألف نقطة سيزيد الضغوط البيعية على السوق، ما قد يدفعها للوصول إلى مستويات 10500 نقطة، في المدى القصير. ما يزيد من أهمية ظهور عوامل إيجابية تعيد من شهية المخاطرة.

الضعف ظهر في أداء الأسهم، تراجعت 150 شركة مقابل ارتفاع 87 شركة فقط، مع استقرار البقية دون تغير يذكر. كما انخفض 11 قطاعا مقابل ارتفاع 12 قطاعا، لكن القطاعات الهابطة كانت ذات وزن وتأثير أكبر في المؤشر، خصوصًا الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة. هذا التباين يعكس أن الضغط كان مركزًا في الأسهم القيادية والثقيلة.

قطاعيا، قاد قطاع الخدمات التجارية والمهنية الارتفاعات بصعود 2.1%. في المقابل، هبط قطاع المرافق العامة 1.88% متصدرا المتراجعة.

فنيا، جاءت الصورة أكثر حذرا. إذ سجلت 65 شركة تداولا أعلى من متوسط 200 يوم، مقابل 185 شركة دونه، ما يعني أن قرابة ثلاثة أرباع السوق لا تزال في اتجاه هابط أو ضعيف على المدى المتوسط والطويل. كما أن المؤشر العام نفسه بقي دون متوسط 200 يوم، وهي إشارة على أن السوق لم تستعد بعد زخمها الفني الواسع.

ومن زاوية السيولة، برزت تحركات غير اعتيادية في عدد من الأسهم مقارنة بمتوسط 100 يوم. فقد ارتفع سهم مهارة 7.36% مع سيولة تعادل 7 مرات متوسطه، بينما سجل سهم العقارية تداولات تعادل 4 أضعاف متوسطه مع ارتفاع 2.45%. وفي المقابل، تراجعت أكوا باور 2.1% بسيولة مرتفعة بلغت 3 مرات المتوسط، ما يعكس نشاطا بيعيا ملحوظا.