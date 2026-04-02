الأسهم السعودية تكسر سلسلة ارتفاعات وتفقد أعلى مستوياتها في نحو شهرين





كسرت الأسهم السعودية سلسلة ارتفاع دامت 3 جلسات، لتفقد أعلى مستوياتها في نحو 8 أسابيع، بضغط من معظم الأسهم، وفي مقدمتها "أكوا" و"الرياض"، لينخفض مؤشر "تاسي" إلى 11268 نقطة فاقدا 0.1%، فيما تراجعت قيم التداول 12% إلى 5.8 مليار ريال.

أشير في التحليل السابق إلى أن الأداء بدأ يعكس بوادر ضعف في الاتجاه الصاعد، خاصة بعد المكاسب الواسعة التي سجلتها السوق في معظم جلسات التداول منذ بداية مارس، حيث ربح المؤشر نحو ألف نقطة مقارنة بافتتاح الشهر.

وجاءت هذه المكاسب السريعة والكبيرة في وقت لم تظهر فيه نتائج الشركات المدرجة نموا في الأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي، ما يحد من فرص استدامة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة ما لم تتحسن العوامل الأساسية.

الجلستين الأخيرتين لم تستطع السوق الثبات أعلى من مستوى المقاومة 11300 نقطة رغم تداولها أعلى منها أثناء الجلسة، لتبرز استمرار قوى البيع لتحد من تنامي المكاسب، دون أن تظهر السوق معطيات جديدة تعزز من قوى الشراء، ستبقى السوق تحت الضغوط البيعية.