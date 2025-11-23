استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بعد أن لامس المؤشر الرئيسي مستويات جاذبة للمتعاملين بنهاية الأسبوع الماضي، محافظا في الوقت ذاته على تداولاته فوق حاجز 11 ألف نقطة، وجاءت مكاسب السوق مدعومة بشكل رئيسي من أسهم "معادن"، التي واصلت تعزيز اتجاه المؤشر.

تترقب السوق عودة الزخم لأسهم البنوك، وسط توقعات بتعاف تدريجي بعد 4 أسابيع متتالية من التراجع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية 2022، رغم بقاء التقييمات عند مستويات منخفضة وترقب المستثمرين لمسار نمو الإقراض الذي شهد بعض التباطؤ أخيرا.

سجل مؤشر "تاسي" مع بداية الجلسة ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 11041 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم "معادن" و"مصرف الراجحي" في المقابل تراجع سهم "أرامكو" تزامنا مع انخفاض أسعار النفط.

وجاء أداء سهم "معادن" لافتا، إذ واصل المكاسب التي بدأها منذ إعلان الشركة توقيع مذكرة لإنشاء وتطوير مرفق لتكرير وفصل العناصر الأرضية النادرة داخل السعودية، مسجلًا ارتفاعًا يقارب 5% عند افتتاح تعاملات الأسبوع.

أسهم العقار ترتفع

على صعيد القطاعات، عززت أسهم العقار مكاسب السوق، وسط استمرار التفاعل مع خطط الإصلاح التي ستتيح للأجانب امتلاك العقارات داخل السعودية ابتداء من يناير المقبل، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، إضافة إلى الأراضي المخصصة للتطوير، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع نقلت عن وكالة بلومبرغ.

وارتفع مؤشر إدارة وتطوير العقارات مع صعود أسهم شركات القطاع، وعلى رأسها التعمير والعقارية ودار الأركان، بنسب تراوحت بين 1% و3%.

بالتزامن، أعلنت الأهلي المالية عن تحديد النطاق السعري لطرح شركة الرمز العقارية بين 67 و70 ريالا للسهم، على أن تنطلق مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات اليوم.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الطرح نحو 900 مليون ريال عبر بيع 12.86 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمال الشركة بعد الزيادة.