الأسهم السعودية تستقر في آخر جلسات الأسبوع بدعم من "أرامكو"





استقرت الأسهم السعودية في آخر جلسات الأسبوع رغم تراجع معظم الشركات فإن ارتفاع سهم "أرامكو" واجه الضغوط البيعية، ليغلق المؤشر العام عند 11343 نقطة، بينما قيم التداول تراجعت 35% إلى 5.4 مليار ريال.

خلال أسبوع تحاول السوق الاستقرار أعلى من 11300 نقطة التي تشكل مقاومة، وبعد نجاحها بالأمس في تحقيق ذلك، إلا أن في تداولات اليوم لم تشهد السوق تزايد في النشاط والارتفاع، مع ميل السوق نحو الاستقرار.

في المقابل، قيم التداول تراجعت عن جلسة الأمس، وتلك المعطيات لا تظهر أن هناك إقبال على السوق بعد الوصول إلى المستويات السعرية الحالية، خاصة وأن معظم الشركات كانت متراجعة.

استمرار السوق في عجزها عن تحقيق تنامي في الأداء الإيجابي بعد وصول إلى مستويات 11300 نقطة، يجعل السوق معرضة لتزايد في الضغوط البيعية ما يحد من قدرتها في الابتعاد عن المستويات الحالية نحو الأعلى.

يأتي ذلك في ظل بقاء معظم النتائج المالية للشركات للربع الاول غير معلنة، ما يبقي حالة الترقب لدى المتعاملين، خاصة مع ارتفاع مكررات الربحية حيث وصلت باستثناء "أرامكو" عند 23 مرة، وهذا يزيد من أهمية عودة ربحية الشركات للنمو.

ارتفعت 6 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3%، بينما الأعلى ارتفاعا "المنتجات المنزلية والشخصية" بـ2.5% بينما الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بقيمة 1.6 مليار ريال.