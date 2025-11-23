أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد مستقرة، بعد أن لامس المؤشر الرئيسي مستويات جاذبة للمتعاملين بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تعاملات ضعيفة عند ملياري ريال هي الأدنى منذ نهاية 2022.

في الوقت ذاته حافظت السوق على تداولاتها فوق حاجز 11 ألف نقطة، مع تباين في أداء الأسهم القيادية حيث واصل سهم "معادن" المكاسب منذ إعلانها توقيع مذكرة لإنشاء وتطوير مرفق لتكرير وفصل العناصر الأرضية النادرة في السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، لتنهي تعاملاتها مرتفعة نحو 3.3%.

تباين في أداء أسهم العقارات

تواصل السعودية خطة الإصلاحات التي ستتيح للأجانب امتلاك العقارات اعتبارا من يناير المقبل، إذ سيتمكن غير السعوديين من شراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، فضلاً عن امتلاك الأراضي بغرض التطوير، بحسب تصريحات مسؤول رفيع نقلتها بلومبرغ يوم الجمعة.

رغم المكاسب الصباحية إلا أن مؤشر إدارة وتطوير العقارات أنهى تعاملاته على تراجع هامشي، وسط تباين في أداء أسهم شركاته، حيث ارتفع سهم التعمير 3.1% ونحو 1% لسهم العقارية، بينما تراجعت الأسهم المدرجة حديثا وهي "مسار" و "الماجدية" نحو 1.4% و 0.7% على التوالي.

كما أعلنت شركة الأهلي المالية اليوم عن تحديد النطاق السعري لشركة الرمز العقارية عند نطاق 67 ريالا و 70 ريالا للسهم الواحد، حيث تبدأ فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم.

من المتوقع أن يبلغ حجم الطرح نحو 900 مليون ريال، من خلال طرح 12.86 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.