الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

عادت الأسهم السعودية للمكاسب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد خمس جلسات من التراجع، وسط دعم من أسهم البنوك وكذلك أرامكو.

مع ذلك تكبدت الأسهم ثاني أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري بنحو 3%، متأثرة بتصريحات رئيس هيئة السوق المالية بشأن موعد تعديل سقف ملكية الأجانب إلى العام المقبل، إضافة إلى نتائج أكوا باور وسابك وكهرباء السعودية التي كانت دون التوقعات.

مؤشر "تاسي" صعد 0.4% ليصل إلى 11302 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، ليقلص جزءا يسيرا من خسائر الأسبوع، وهذا يتماشى مع التوقعات السابقة أن المستويات الحالية هي مستويات ارتداد محتملة، حتى إن كانت مؤقتة.

أسهم الأسمنت تواصل الهبوط بعد نتائج مخيبة

واصلت شركات الأسمنت إعلان نتائج مخيبة بفعل تراجع الأسعار التي قد تكون ناتجة عن منافسة قوية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف، ما انعكس على أداء أسهمها التي تواصل تسجيل مستويات متدنية، حيث أغلق سهم أسمنت الجنوب وأسمنت ينبع قرب أدنى مستوياتهما منذ 25 عاما، إضافة إلى اقتراب سهم أسمنت نجران من تسجيل مستويات قياسية متدنية.

أعلنت 12 شركة أسمنت من أصل 14 شركة مدرجة في "تاسي" عن تراجع الأرباح المجمعة خلال الربع الثالث بنحو 45% على أساس سنوي لتصل إلى 320 مليون ريال.