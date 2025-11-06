الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 7 نوفمبر 2025 | 16 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.94
(1.02%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة193.9
(0.41%) 0.80
الشركة التعاونية للتأمين133.5
(2.06%) 2.70
شركة الخدمات التجارية العربية115
(0.44%) 0.50
شركة دراية المالية5.48
(-0.36%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.56
(0.45%) 0.16
البنك العربي الوطني23.4
(-0.38%) -0.09
شركة موبي الصناعية11.9
(-1.82%) -0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.64
(0.87%) 0.30
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.2
(2.02%) 0.48
بنك البلاد28.5
(-0.07%) -0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل12.93
(0.23%) 0.03
شركة المنجم للأغذية54.6
(0.55%) 0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.14
(1.25%) 0.15
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58
(-0.51%) -0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية120
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة32.16
(-1.05%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين14.18
(0.21%) 0.03
أرامكو السعودية25.84
(0.94%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية19.17
(0.42%) 0.08
البنك الأهلي السعودي39.24
(-0.41%) -0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.82
(-0.56%) -0.18
الأسواق

عادت الأسهم السعودية للمكاسب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد خمس جلسات من التراجع، وسط دعم من أسهم البنوك وكذلك أرامكو.

مع ذلك تكبدت الأسهم ثاني أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري بنحو 3%، متأثرة بتصريحات رئيس هيئة السوق المالية بشأن موعد تعديل سقف ملكية الأجانب إلى العام المقبل، إضافة إلى نتائج أكوا باور وسابك وكهرباء السعودية التي كانت دون التوقعات.

مؤشر "تاسي" صعد 0.4% ليصل إلى 11302 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، ليقلص جزءا يسيرا من خسائر الأسبوع، وهذا يتماشى مع التوقعات السابقة أن المستويات الحالية هي مستويات ارتداد محتملة، حتى إن كانت مؤقتة.

أسهم الأسمنت تواصل الهبوط بعد نتائج مخيبة

واصلت شركات الأسمنت إعلان نتائج مخيبة بفعل تراجع الأسعار التي قد تكون ناتجة عن منافسة قوية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف، ما انعكس على أداء أسهمها التي تواصل تسجيل مستويات متدنية، حيث أغلق سهم أسمنت الجنوب وأسمنت ينبع قرب أدنى مستوياتهما منذ 25 عاما، إضافة إلى اقتراب سهم أسمنت نجران من تسجيل مستويات قياسية متدنية.

أعلنت 12 شركة أسمنت من أصل 14 شركة مدرجة في "تاسي" عن تراجع الأرباح المجمعة خلال الربع الثالث بنحو 45% على أساس سنوي لتصل إلى 320 مليون ريال.

التعريفات
الأسهم السعوديةتاسي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
الأسهم السعودية ترتفع 0.4% لكنها سجلت ثاني أكبر خسارة أسبوعية هذا العام