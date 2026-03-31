الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 4 أبريل 2026 | 16 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.48
(-0.15%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة138.6
(-0.07%) -0.10
الشركة التعاونية للتأمين125.9
(-0.87%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية117.9
(-2.88%) -3.50
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.54
(-2.43%) -0.86
البنك العربي الوطني21.65
(0.23%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.9
(-0.46%) -0.05
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.38
(-1.21%) -0.42
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.75
(-0.22%) -0.04
بنك البلاد26.92
(0.37%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.05
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية53.5
(1.90%) 1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.38
(-0.18%) -0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.55
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية149.9
(0.87%) 1.30
شركة الحمادي القابضة26.46
(-0.53%) -0.14
شركة الوطنية للتأمين12.9
(2.14%) 0.27
أرامكو السعودية27.6
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية14.21
(2.38%) 0.33
البنك الأهلي السعودي42.46
(0.28%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.9
(4.24%) 1.46
الأسواق

الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية وتخترق 11200 نقطة

أحمد الرشيد
الثلاثاء 31 مارس 2026 16:50 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية بدعم واسع من الشركات على رأسها "أرامكو" و"الراجحي" معززة تواجدها عند أعلى مستوى في شهر، واستمرار تفوقها على متوسطات أدائها.

أغلق المؤشر العام عند 11250 نقطة رابحا 0.7%، بينما قيم التداول ارتفعت 20% لتسجل 7.2 مليار ريال، وشهدت السوق تزايد عدد الشركات المرتفعة، من بينها 4 أسهم قفزت بالنسبة العليا.

أظهرت الأسواق تراجع حالة القلق من تفاقم التضخم نسبيا، مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع عوائد السندات الأمريكية، لتبدأ معها انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي.

إلا أن تلك التحركات لا تبرز تغيرها جوهريا في مساراتها، لذا الحفاظ على استمرار انخفاض أسعار النفط، ترسخ أن الاسواق بدأت تعدل من توقعاتها.

في المقابل، ما تزال ربحية شركات "تاسي" تسجل تراجعا فسجلت الأرباح المجمعة في الربع الرابع انخفاضا 35% على أساس سنوي، بينما تصل إلى 64% عند استثناء أرامكو.

وبانخفاض عوائد الشركات، ستبقى احتمالات عودة الضغوط البيعية قائمة، خاصة مع عدم قدرتها خلال العام الجاري الاستقرار بين 11300-11400 نقطة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية