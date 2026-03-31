الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية وتخترق 11200 نقطة





ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية بدعم واسع من الشركات على رأسها "أرامكو" و"الراجحي" معززة تواجدها عند أعلى مستوى في شهر، واستمرار تفوقها على متوسطات أدائها.

أغلق المؤشر العام عند 11250 نقطة رابحا 0.7%، بينما قيم التداول ارتفعت 20% لتسجل 7.2 مليار ريال، وشهدت السوق تزايد عدد الشركات المرتفعة، من بينها 4 أسهم قفزت بالنسبة العليا.

أظهرت الأسواق تراجع حالة القلق من تفاقم التضخم نسبيا، مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع عوائد السندات الأمريكية، لتبدأ معها انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي.

إلا أن تلك التحركات لا تبرز تغيرها جوهريا في مساراتها، لذا الحفاظ على استمرار انخفاض أسعار النفط، ترسخ أن الاسواق بدأت تعدل من توقعاتها.

في المقابل، ما تزال ربحية شركات "تاسي" تسجل تراجعا فسجلت الأرباح المجمعة في الربع الرابع انخفاضا 35% على أساس سنوي، بينما تصل إلى 64% عند استثناء أرامكو.

وبانخفاض عوائد الشركات، ستبقى احتمالات عودة الضغوط البيعية قائمة، خاصة مع عدم قدرتها خلال العام الجاري الاستقرار بين 11300-11400 نقطة.