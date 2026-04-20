الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة في أطول سلسلة منذ 7 أسابيع





انخفضت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة في أطول سلسلة تراجع في 7 أسابيع وسط ضغط من معظم الشركات، بينما جاءت قيمة التداول أعلى من الجلسة السابقة.

أغلق المؤشر العام "تاسي" عند 11367 نقطة فاقدا 0.9%، بينما قيم التداول جاءت أعلى بـ4% عن الجلسة السابقة لتبلغ 5.1 مليار ريال.

جاء التراجع بضغط من معظم الشركات على رأسها "الراجحي" وسجلت 33 شركة فقط ارتفاعا مقابل انخفاض 226 واستقرار البقية.

أشير في التحليل السابق إلى أن تزايد وتيرة الانخفاض يبرز الميل إلى جني الأرباح بعد موجة صعود طويلة دفعت السوق إلى تسجيل أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في 6 أعوام.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العوامل الأساسية أقل من أن تبرر بالكامل مستويات التقييم الحالية.

وتتطلع السوق لظهور النتائج المالية للربع الأول، والتي ستكون أحد أهم العوامل المؤثره في حركة "تاسي"، نظرا لبحث "تاسي" لعوامل تبرر الأسعار الحالية.

من ناحية التقييمات، يتداول المؤشر عند مكرر ربحية يبلغ 18.4 مرة، بينما ينخفض المكرر إلى 15.6 مرة وفق الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل بحسب بيانات "بلومبرغ".

وعند استثناء أرامكو يرتفع مكرر الربحية إلى 23 مرة، ما يعكس ارتفاع تقييم بقية مكونات السوق بوتيرة أكبر. كما يبلغ عائد التوزيعات النقدية للمؤشر نحو 3.4% على أساس آخر 12 شهرا.

في المقابل، تتداول الصكوك الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 5.3%، ما يعني أن السوق تتداول فعليا دون علاوة مخاطرة تذكر تقريبا بالاستناد إلى العائد الضمني لمكرر الأرباح البالغ نحو 5.4%، أو بعلاوة منخفضة عند احتساب الأرباح المتوقعة.

ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتخلون عن عوائد شبه خالية من المخاطر دون تعويض كاف، وهي وضعية لا تكون مستدامة عادة لفترات طويلة.