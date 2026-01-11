الأسهم السعودية تبقي مكاسبها فوق 100 نقطة في منتصف التعاملات

حافظت الأسهم السعودية على مكاسبها في مطلع الجلسة وسط عمليات شراء مكثفة أوصلت سهمين للحد الأعلى

بلغت المكاسب 100 نقطة ليصل المؤشر العام 10582 نقطة رابحا 1%، مدعومة بارتفاع معظم الشركات على رأسها "أرامكو" و"الراجحي".

عمليات الشراء المكثفة في مزاد أول التعاملات، دفع بالمؤشر بالافتتاح فوق الإغلاق السابق بنحو 29 نقطة، مخلفا فجوة سعرية بنحو 0.3%.

التحركات الإيجابية، دفع سهما "صادرات" و"برغرايززر" بالحد الأعلى إلى جانب ارتفاع 223 شركة مقابل تراجع 31 شركة.

بينما تركز قيم التداولات على "الراجحي" و"أرامكو" و"الإنماء" كأكثر الأسهم تداولا في السوق

أشير في التحليل الأسبوعي إلى أن السوق ستميل للتداول في مسار عرضي بين 10400 نقطة، وحتى مستويات 10700 نقطة.

يترقب "تاسي" ظهور النتائج المالية للشركات للربع الرابع والسنوية الذي بدأ موسمها في بداية العام الجاري، دون أن تفصح شركة عن أرقامها.

تعد افصاحات الشركة العامل الأكثر ترقبا في الوقت الحالي، وعلى إثرها ستحدد السوق مسارها خلال الفترة المقبلة.



