الأسهم السعودية تبعد 30 نقطة للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر





تخطت الأسهم السعودية 11400 نقطة لتصل إلى أعلى مستوى منذ نهاية يناير الماضي بدعم من "الطاقة" و"البنوك"، بينما تفوقت قيم التداول على متوسطها الشهري.

جاء الإغلاق عند 11427 نقطة ليربح المؤشر 1%، مدعوما بشكل رئيسي من "أرامكو" إلى جانب أسهم البنوك على رأسها "الأهلي"، بينما قيم التداول بلغت 6.7 مليار ريال لتقفز 97% عن الجلسة السابقة وتأتي أعلى من المتوسط الشهري 5.6 مليار ريال.

أصبحت السوق على مقربة من الوصول لأعلى مستوى منذ نوفمبر، إذ تبعد نحو 31 نقطة. يذكر أن المستويات الحالية قد بلغتها السوق في نهاية يناير الماضي، لتتبعها موجة جني أرباح، ولم تظهر معطيات جديدة تعزز رفع تقييمات السوق.

خلال الفترة الماضية اكتملت النتائج المالية للشركات للربع الرابع، وحققت أدنى أرباح فصلية باستثناء أرامكو منذ 2020، بعدما تراجعت 63% على أساس سنوي مسجلة 16.5 مليار ريال.

انخفاض الأرباح رفع مكررات الربحية لتبلغ 23 مرة باستثناء أرامكو، وفي المقابل عوائد الدخل الثابت تصاعدت، ما يجعل السوق تتطلب نموا عاليا في ربحية الشركات لتنافس البدائل الاستثمارية.

التقييمات الحالية تبقي حساسية السوق عالية تجاه المعطيات السلبية خصوصا مع أرباح الشركات في الربع الأول، لذلك فإن استدامة الارتفاع مرهونة بدرجة كبيرة في تحقيق الشركات أداء يفوق متوسط التوقعات.