الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بجلسة خاسرة بضغط من معظم الشركات

تراجعت الأسهم السعودية في أولى جلسات الأسبوع إلا أنها بقيت محافظة على مستوياتها فوق 11300 نقطة، مع تراجع في قيم التداول، وذلك بعد فشل اجتماع الولايات المتحدة مع إيران بشأن التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء النزاع العسكري.

جاء الإغلاق عند 11315 نقطة فاقدا 0.3%، بينما قيم التداول تراجعت 36% إلى 3.4 مليار ريال مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين، بينما جاءت أقل من المتوسط الشهري البالغ 5.6 مليار ريال.

الهدنة لعبت دور عامل حافز في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الماضي، وما إن أفضت المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران لنتيجة لا توافق تطلعات السوق، خاصة بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز، أثارت قلق المتعاملين خصوصا الأجانب الذين يتأثرون بقدر أكبر من الأحداث الجيوسياسية.

وفي كل الأحوال العوامل الأساسية للسوق لا تزال لم تتغير بحيث تدفع السوق نحو الأعلى. ويترقب المتعاملون النتائج المالية للشركات للربع الأول في حال كانت مغايرة عن الربع السابق الذي شهد أدنى أرباح فصلية باستثناء أرامكو منذ 2020.

تستمر المستويات الحالية وحتى 11400 نقطة، منطقة مقاومة تنشط فيها الضغوط البيعية، والتي تتطلب ظهور عوامل إيجابية حافزة لقوى الشراء لتجاوز المستويات الحالية.

على صعيد القطاعات، ارتفعت 4 مقابل انخفاض البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ1.2%، بينما كان "المنتجات المنزلية والشخصية" قد تصدر المتراجعة بـ2.9%، أما "المواد الأساسية" فكان الأعلى تداولا بقيمة 860 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي