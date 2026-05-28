الأسهم الأوروبية تهبط مع استمرار القلق بسبب تطورات حرب إيران

اختتمت أسواق الأسهم في أوروبا تعاملات اليوم الخميس على انخفاض، لكنها قلصت خسائرها الحادة بعدما ذكر موقع أكسيوس في تقرير أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى 625.11، فيما أغلقت بورصات أوروبية رئيسية على انخفاض أيضا.

أسهم الاتفاق المعلن، والذي يتوقف على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تهدئة الأسواق بعد أن استهدفت إيران قاعدة جوية أمريكية في الكويت واستهدفت واشنطن ما قالت إنه مجمع طائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط الخام، التي تثير قلقا في أوروبا الشديدة الاعتماد على الطاقة، في وقت سابق من اليوم قبل أن تقلص مكاسبها.

وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس جلوبال ويلث مانجمنت "جانب كبير من الأنباء الجيدة في هذا الصدد أخذ في الحسبان مطلع الأسبوع. ويعكس ذلك رد الفعل الهادئ نسبيا الذي شهدناه في الأسواق تجاه مؤشرات وقف إطلاق النار".

ويقول محللون للسوق إن نتائج أعمال الشركات التي جاءت على نحو فاق التوقعات دعمت أيضا أسعار الأسهم منذ الانخفاضات التي شهدتها في مارس آذار بسبب الصراع، لكن لا تزال هناك مخاطر قائمة.

وتصدر قطاع الخدمات المالية الخسائر. وانخفض قطاع البنوك 1 % وقطاع التأمين 1.9 %.

وقفز سهم سويتك الفرنسية الموردة لمواد أشباه الموصلات 24.6 % بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات سنوية فاقت توقعات السوق.

وارتفعت أسهم شركات الدفاع، إذ زاد سهم رينك 5.4 % وتقدم سهم راينميتال 4.1 % وزاد سهم ساب 7.4 %، مع سعي كندا والنرويج لعقد صفقات مع شركات أوروبية.