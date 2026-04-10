الأسهم الأوروبية ترتفع للأسبوع الثالث مع ترقب محادثات أمريكا وإيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الجمعة، مسجلة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل استمرار تفاؤل المستثمرين الحذر قبيل المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران غدا السبت رغم التوتر الذي يشوب وقف إطلاق النار الهش بينهما.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 % إلى 614.84 نقطة. وصعد المؤشر 3 % خلال الأسبوع.

وسجلت معظم البورصات الأوروبية مكاسب، إذ ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 % والمؤشر الإسباني 0.6 %.

وقفزت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، مسجلة أكبر ارتفاع لها في يوم واحد منذ أكثر من 4 سنوات، عقب أنباء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مما سمح للمؤشر ستوكس 600 بتعويض بعض الخسائر التي تكبدها منذ بدء الأعمال القتالية في 28 فبراير.

وقال مارك هيفيلي كبير مسؤولي الاستثمار بإدارة الثروات العالمية لدى يو.بي.إس "تستمر معنويات المستثمرين في التقلب وسط حالة من الضبابية بشأن مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط الذي تبلغ مدته أسبوعين".

وسيتابع المستثمرون عن كثب المحادثات، لا سيما الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وحذر قطاع الطيران الأوروبي من أن القارة قد تواجه نقصا في وقود الطائرات في غضون ثلاثة أسابيع إذا ظل المضيق مغلقا.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه يتوقع أن تسجل الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 نموا 4.2 % في نتائج أعمال الربع الأول، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات الأسبوع الماضي البالغة 4 %.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الطيران والدفاع 2.2 % بعد تقرير لبلومبرج أفاد بأن أوكرانيا وروسيا تتجهان نحو اتفاق محتمل.

وهبطت أسهم شركتي راينميتال هنزولت الألمانيتين وشركة ليوناردو الإيطالية بأكثر من 5 %، وهوى سهم شركة سي.إس.جي 8 %.

وارتفعت أسهم شركات البناء، إذ صعدت أسهم شركات بوتسي وهولسيم وهايدلبرج ماتيريالز بين 3 % و5.6 %. ودفعت أسهم القطاع المالي وأسهم التكنولوجيا المؤشر نحو الصعود، بعد تحقيق كل منهما مكاسب 1.3 %.

وارتفع قطاع السلع الفاخرة في أوروبا 0.9 % بعدما قفز سهم شركة برونيلو كوتشينيلي الإيطالية 5.3 % بفضل إيرادات الربع الأول التي فاقت التوقعات.

ومن بين أبرز الأسهم التي تشهد تقلبات، هبط سهم سوديكسو 10 % إلى أدنى مستوى في ست سنوات، بعدما خفضت شركة خدمات تقديم الطعام الفرنسية أهدافها للمبيعات والربحية السنوية.

وانخفض سهم ريبسول 5.8 % بعدما نشرت شركة الطاقة الإسبانية تقريرا عن أداء الربع الأول جاء أسوأ من المتوقع.

وفي الولايات المتحدة، سجلت أسعار المستهلكين أكبر ارتفاع منذ ما يقرب من 4 سنوات في مارس، إذ أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وستواصل الأسواق مراقبة بيانات التضخم عن كثب لتقييم الأثر الحرب على الاقتصاد العالمي.