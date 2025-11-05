أغلقت وول ستريت اليوم الثلاثاء على انخفاض، بعد تحذيرات أطلقتها بنوك كبرى من احتمال تراجع أسواق الأسهم، في ظل مخاوف متزايدة من تقييمات الشركات المبالغ فيها.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 80.22 نقطة أو 1.17% ليغلق عند 6772.40 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع بـ 486.09 نقطة أو 2.04% ليصل إلى 23348.64 نقطة. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بـ 252.95 نقطة أو 0.53% مسجلاً 47084.99 نقطة.

تحذيرات من فقاعة محتملة تهز الأسواق

تحولت جميع المؤشرات الأمريكية إلى المنطقة السلبية بعدما أثار الرئيسان التنفيذيان لبنكي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس مخاوف من فقاعة محتملة في السوق.

وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر الخسائر، متأثرة بانخفاض حاد في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي كانت من أبرز محركات الصعود في الأشهر الماضية.

مخاطر تصحيح السوق تلوح في الأفق

وكان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان تشيس، قد حذّر الشهر الماضي من تزايد خطر حدوث تصحيح كبير في سوق الأسهم خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين، مشيرًا إلى عوامل متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية التي تضغط على معنويات المستثمرين.

تقييمات مبالغ فيها تدفع لجني الأرباح

وفي السياق ذاته، قال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون لخدمات الاستثمار في ولاية إنديانا: إن المستثمرين باتوا أكثر قلقًا حيال تقييمات الأسهم المرتفعة.

وأضاف: “كانت تقييمات كثير من هذه الشركات مبالغًا فيها إلى حد بعيد، ورغم أن أرباحها كانت جيدة، فإنها لم تكن كبيرة... وهذه وصفة واضحة لعمليات جني الأرباح”.