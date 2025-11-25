الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

أغلقت وول ستريت تداولات الاثنين على ارتفاع، مواصلة مكاسبها منذ نهاية الأسبوع، بدعم من توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 101.11 نقطة أو 1.53% ليصل إلى 6705.69 نقاط، فيما صعد ناسداك المجمع 597.01 نقطة أو 2.68% إلى 22870.09 نقطة، وزاد داو جونز الصناعي 195.44 نقطة أو 0.42% مسجلًا 46440.85 نقطة.

محرك العملات المشفرة في "وول ستريت" يفقد قوته مع خروج الصناديق المتداولة

بيانات اقتصادية تدعم التفاؤل

عززت سلسلة تقارير اقتصادية صدرت بعد الإغلاق الحكومي الذي استمر 6 أسابيع، إشارات ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم، ما دعم توقعات المستثمرين بتنفيذ خفض جديد للفائدة، يُرجح أن يكون الثالث والأخير لهذا العام خلال اجتماع ديسمبر.

ثورة تكنولوجية تعيسة.. كيف يثري الذكاء الاصطناعي القلة ويقلق الأغلبية؟

تقديرات المستثمرين

قال روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ لدى داكوتا ويلث: إن وول ستريت تتجه إلى الاعتقاد بأن خفض سعر الفائدة قادم في ديسمبر، وهو ما يفسر موجة الصعود الحالية في الأسهم الأمريكية.

رغم ضغوط السوق.. الذكاء الاصطناعي يقود موجة النمو في "وول ستريت"

الأسهم الأمريكيةداو جونز الصناعيناسداكالفائدةستاندرد آند بورز 500
