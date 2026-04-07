الأسهم ‌الأمريكية تغلق مرتفعة مع تقييم المستثمرين تطورات صراع الشرق الأوسط

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشير بيانات أولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 0.44% ليصل إلى 6611.71 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 0.52% إلى 21993.47 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.37% ليسجل 46675.03 نقطة.

طهران ترفض مقترح وقف إطلاق النار

رفضت إيران المقترح الأمريكي بوقف فوري لإطلاق النار، متمسكة بضرورة التوصل إلى إنهاء دائم للحرب، وذلك عقب تصاعد التحذيرات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي توعد فيها طهران "بالجحيم" في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.

في المقابل، تلقى المستثمرون إشارات إيجابية من تقارير أفادت بمواصلة الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء إقليميين، مناقشة شروط وقف إطلاق نار محتمل، ما أسهم في تهدئة المخاوف نسبياً.

تفاؤل حذر في الأسواق

وقال كبير إستراتيجيي السوق في "كارسون جروب" رايان ديتريك، إن الأسواق تقترب تدريجياً من حل محتمل، مشيراً إلى أن المستثمرين يلاحظون تصاعد وتيرة الحوار بين الطرفين، رغم عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نما بوتيرة أبطأ من المتوقع خلال مارس، بالتزامن مع انكماش التوظيف في القطاع، ما يظهر بعض الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وسجلت أحجام التداول مستويات منخفضة، مع إغلاق عدد من الأسواق في أوروبا وآسيا بسبب عطلات رسمية، ما حدّ من زخم التعاملات خلال الجلسة.