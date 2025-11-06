انتعشت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف بشأن تقييمات أسهم التكنولوجيا المتضخمة ونتائج الأعمال القوية والبيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 25.08 نقطة أو 0.36% ليغلق عند 6796.63 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 151.16 نقطة أو 0.64% إلى 23499.80 نقطة، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 224.31 نقطة أو 0.48% إلى 47309.55 نقطة.

وأدى الارتفاع الواسع النطاق إلى صعود جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة خلال اليوم، مع عودة أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا إلى الزيادة.

تقييمات مرتفعة وتصحيحات متوقعة

وكانت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قفزت إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى مخاوف من تضخم التقييمات ودفع المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت إلى إصدار تحذيرات من الهبوط. وبلغت المخاوف ذروتها أمس الثلاثاء عندما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر انخفاضات في يوم واحد منذ 10 أكتوبر، ورغم ذلك اعتبر المستثمرون عمليات البيع على أنها عمليات جني أرباح صحية.

وقال نائب الرئيس الأول لدى ويلث سباير في نيويورك أوليفر بورش: "المخاوف المتعلقة بالتقييمات مشروعة للغاية والتصحيح قصير الأجل بنسبة 10 إلى 15% أمر يجب توقعه في أي وقت".

بيانات توظيف مستقرة وإغلاق حكومي مطوّل

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن مؤسسة (إيه.دي.بي) زيادة المشتغلين في القطاع الخاص في شهر أكتوبر 42 ألف وظيفة ومع ذلك لا تزال سوق العمل يُظهر علامات ضعف مع استمرار بعض القطاعات في التخلص من الوظائف.

وأدى المأزق الذي يواجهه الكونجرس إلى ما أصبح حاليا أطول إغلاق حكومي أمريكي على الإطلاق، ما أجبر المستثمرين والمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على الاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص.

ولا يزال موسم نتائج أعمال الربع الثالث من العام في أوج قوته. وحتى الآن، أعلنت 379 شركة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائج أعمالها، وتجاوزت 83% منها توقعات وول ستريت، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.