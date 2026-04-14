الأربعاء, 22 أبريل 2026 | 5 ذُو الْقِعْدَة 1447
الأسهم الأمريكية ترتفع نتيجة تفاؤل المستثمرين بالسلام

«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 14 أبريل 2026 0:3 |1 دقائق قراءة
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق اليوم الاثنين، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بإمكانية إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، رغم فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع وبدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية

مكاسب المؤشرات الرئيسية

أظهرت بيانات أولية ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.02% ليغلق عند 6886.23 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 1.23%، إلى 23183.40 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.61% ليصل إلى 48207.66 نقطة.

تصعيد ميداني وتصريحات متبادلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الجيش الأمريكي بدأ إحكام سيطرته على السفن المغادرة من موانئ إيران والقادمة إليها، في حين توعدت طهران بالرد بهجمات، إذا تعرضت موانئها لأي تهديد.

