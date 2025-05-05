واصلت الأسهم العالمية تراجعها بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم الأسعار، في حين ارتفعت السندات وازدادت شهية المستثمرين نحو العملات الآمنة مثل الين الياباني.

العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعت في التعاملات الآسيوية المبكرة، ما يشير إلى مزيد من الخسائر لمؤشري S&P500 و NASDAQ بعد أن تكبد المؤشران خسائر في الجلسة السابقة، قادتها أسهم التكنولوجيا.

تفاقمت المعنويات السلبية بهبوط سهم "سوبر مايكرو" بشكل حاد في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما فشلت (AMD) بإقناع المستثمرين بتوقعات إيراداتها، كما فتحت أسهم آسيا منخفضة بقيادة سوق كوريا التي تراجعت 4%.

ارتفاع السندات والين واستقرار العملات المشفرة

مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ارتفعت السندات الأمريكية على طول المنحنى، وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.07%.

ارتفع الين الياباني إلى 153.24 مقابل الدولار، في المقابل استعادت العملات المشفرة جزءا من خسائرها السابقة، بعدما تراجعت "بيتكوين" مؤقتا دون مستوى 100 ألف دولار في الجلسة الماضية.

توقف زخم الارتفاع العالمي للأسهم بعد أن أدى التفاؤل بآفاق الذكاء الاصطناعي وتوقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، إلى رفع مؤشر الأسهم الأمريكية 40% من أدنى مستوياته في أبريل.

هذه المكاسب أصبحت متركزة في عدد محدود من الأسهم، بينما أظهرت المؤشرات الفنية إشارات على تخمة شرائية، ما دفع كبار المصرفيين "وول ستريت" إلى اعتبار أن حدوث تصحيح في السوق سيكون تطورا صحيا.

"السوق حاليا مهيأة لتراجع كبير على المدى القصير، بغض النظر عن الاتجاه المتوسط أو الطويل الأجل". مات مالي من شركة "ميلر تاباك"

انحسار موجة التفاؤل

من السهل رصد التحذيرات بشأن تقييمات الأسهم المبالغ فيها بعد أن دفع ارتفاع قياسي الأسعار إلى مستويات ترتبط عادة بالتفاؤل المفرط. وقد ازداد التفاؤل حدةً في الأشهر الأخيرة، حيث ركز العديد من المتداولين على السعي وراء المكاسب بدلاً من التشكيك في الأسعار المرتفعة.

ومع ذلك، أثارت هذه المكاسب القوية، إلى جانب ضيق نطاق التقدم مؤخراً، مخاوف بشأن هشاشة السوق.

ورغم أن أرباح الشركات لا تزال قوية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال غروب" مايك غيتلين خلال مؤتمر مالي نظّمته سلطة النقد في هونج كونج أمس الثلاثاء، إن "التحدي الحقيقي يكمن في التقييمات".

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P500 بنسبة 0.4% و NASDAQ بنسبة 0.7%، بعد أن حذر مسؤولون في وول ستريت المستثمرين من الاستعداد لتراجع في السوق، كما واصل سهما "أدفانسد مايكرو" و"سوبر مايكرو" خسائرهما في التداولات اللاحقة.

استراتيجية الأصول المتعددة في "فان إك أسوشيتس" آنا وو قالت خلال في مقابلة مع "بلومبرغ" : "المعايير أصبحت أعلى الآن، لذا فإن تحقيق أرباح تفوق التوقعات بشكل طفيف لم يعد كافيا لتحريك الأسعار صعودا".

اضطرابات في الأسواق الآسيوية وتراجع في السلع

انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا 1.2%، مع خسائر في اليابان وأستراليا، وشهدت كوريا تعليقا مؤقتا لأوامر البيع في التداولات الآلية بعدما هبطت عقود "كوسبي 200" الآجلة 5%، ما فعل ما يعرف بآلية "سايدكار" (توقف مؤقت) للمرة الأولى منذ أبريل، كما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا في المنطقة 2%.

في أسواق العملات، قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في 12 عاما مقابل الدولار النيوزيلندي في تداولات الأربعاء المبكرة، بعد ارتفاع معدل البطالة في نيوزيلندا.

أما في أسواق السلع، فقد انخفض النفط لليوم الثاني على التوالي بعدما أظهر تقرير صناعي أكبر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما استقر الذهب بعد أكبر انخفاض له في أكثر من أسبوع، متأثراً بارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مايو، ما قلّل من جاذبية المعدن النفيس.

كتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة "بيبرستون"، في مذكرة للعملاء أن "الأسواق بأكملها غارقة في اللون الأحمر، في مشهد يعكس صورة قاتمة ومحبطة للمخاطر".